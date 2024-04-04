Потап выступит в Германии как артист 'русского ретро'. Что известно

13 апреля в немецком городе Билефельд должен пройти концерт украинского рэпера Алексея Потапенко (Потапа), который, несмотря на полномасштабную войну, остается за границей. Во время шоу музыкант собирается петь старые хиты групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi. Все бы ничего, но на афише артист презентован как представитель "русского ретро".

На это обратил внимание звездный обозреватель Богдан Беспалов, поделившись своими мыслями по этому поводу в блоге. Он также подметил, что на афише нет никакого намека на благотворительную основу концерта, хотя обычно артисты, делая мероприятие с целью собрать деньги на ВСУ или любую другую помощь Украине и украинцам, указывают эту информацию.

Тем временем на афише большими буквами написано: "RUSSIAN RETRO – POTAP LIVE".

По словам Беспалова, афиша утверждается всегда с менеджментом и самой звездой, то есть Потап не мог не знать о презентации себя как "артиста русского ретро".

Блогер выразил свое мнение: "В своем Инстаграме артист часто говорит, что прославляет Украину на весь мир. Пожалуй, "русское ретро" один из действенных инструментов Потапа?.. Алексей за годы полномасштабного вторжения настолько себя зарыл с точки зрения репутационных зашкваров, что инцидент с афишей ставит жирную точку в прозрачности его проукраинских намерений и репутации".

Ранее OBOZ.UA писал о скандалах Потапа. Рэпер обозвал "чепухой" некоторые упреки фанов и назвал себя спортсменом, который "экологически проживает поражение".

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