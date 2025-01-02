Посольство Израиля отреагировало на антисемитские заявления Кати Chilly, которую возмутила ханукия в центре Киева

В посольстве Израиля отреагировали на антисемитские заявления украинской певицы Кати Chilly, которая высказалась против установления крупнейшей в Европе Ханукии на Майдане Независимости в Киеве. В дипломатическом представительстве страны выразили обеспокоенность из-за инцидента с проявлением ксенофобии.

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Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале посла Израиля в Украине Михаила Бродского. Он также выразил благодарность правоохранительным органам за быструю реакцию на возмутительное высказывание 46-летней артистки.

"Посольство Израиля в Киеве выражает обеспокоенность в связи с инцидентами на почве антисемитизма в дни празднования Хануки в Украине, а также в связи с проявлениями антисемитизма в социальных сетях. Спасибо украинским правоохранительным службам за быструю реакцию и просим и дальше действовать решительно против тех, кто разжигает ненависть и нарушает закон", – написал Михаил Бродский.

Напомним, недавно исполнительница Катя Chilly попала в громкий скандал, выразив свое мнение касательно установления атрибута Рождества евреев – крупнейшей в Европе Ханукии – на Майдане Независимости в Киеве. По словам артистки, в сердце нашего государства не должно быть символов "других народов".

В своих соцсетях она написала: "В центре украинского государства, в столице Украины, во время войны за Украину должен быть установлен символ украинского Рождества. Не другие символы. И не символы других народов. При всей толерантности и уважении. Уважение в первую очередь должно быть к своей земле, своему народу и своим традициям, что охраняют это государство и народ".

Такое высказывание знаменитости вызвало волну негатива в сети. В комментариях под постом Катю Chilly обвинили в антисемитизме и отметили, что за свободу и независимость нашей Родины борются представители разных этносов и все они заслуживают уважения. Кроме того, подписчики исполнительницы напомнили ей, что и сам Иисус Христос не был украинцем.

Однако, несмотря на большое количество хейта, Катя Chilly снова вышла на связь в сети и обосновала свое негативное отношение к установке Ханукии. Она отметила, что не стоит быть толерантными к "чужакам", ведь к украинцам якобы отсутствует соответствующее отношение.

"Всю толерантность, которую вы защищаете, вам дала сияющая звезда украинского Рождества и трезубца. Пришло время защитить их. Иначе вы забудете об этом слове. Я подняла вопрос защиты нашей государственности через символы. Радует то, что теперь многие знают, что рождественскими символами Украины являются дидух и рождественская колядницкая звезда, а трезубец все еще является государственным символом нашей страны", – написала исполнительница.

Дополнительно Катя Chilly назвала главный "недостаток", который видит в украинцах, а именно отсутствие сплоченности и взращивания своего родного. По мнению артистки, нашим гражданам следует научиться сохранять и ценить свои традиции и идентичность.

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