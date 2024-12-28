Катя Chilly попала в громкий скандал из-за еврейского символа в центре Киева: певицу обвинили в антисемитизме

Украинскую певицу Катю Chilly, которая была звездой отечественной сцены в 90-х и начале нулевых, обвинили в антисемитизме. Дело в том, что артистку возмутил тот факт, что 25 декабря на Майдане Независимости в Киеве еврейской общиной была установлена крупнейшая в Европе Ханукия и проведена торжественная церемония зажигания свечей.

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На своей странице Facebook 46-летняя исполнительница обнародовала пост, где отметила, что, по ее мнению, в центре нашего государства не должно быть символов "других народов". Такое выражение знаменитости разразило громкий скандал в сети, а украинцы напомнили певице, что за свободу и независимость нашей Родины борются представители разных этносов и все они заслуживают уважения.

"В центре украинского государства, в столице Украины во время войны за Украину должен быть установлен символ украинского Рождества. Не другие символы. И не символы других народов. При всей толерантности и уважении. Уважение впервые должно быть своей земле, своему народу и своим традициям, который охраняют это государство и народ", – написала певица.

Подобное выражение вызвало бурную реакцию у пользователей сети. С момента публикации сообщение Кати Chilly набрало более 2 тысяч лайков и почти три тысячи комментариев. В большинстве случаев украинцы отмечали, что этим постом исполнительница продемонстрировала свой антисемитизм и полноценное отсутствие толерантности, о которой говорила в нем.

"Не понимаю вас. Я не еврейка, но мне стыдно за этот пост от человека, который якобы претендует на звание культурного. И от комментариев, которые вызвал этот пост. Все культуры, этносы, проживающие в Украине (кроме понятно кого, конечно, с кем у нас война) заслуживают уважения, свое место в публичном пространстве и обогащают нашу страну своим разнообразием. В Киеве, Украине найдется место и Ханукии, и колядникам, которые вчера ходили со звездами, и мусульманскому месяцу. Простите, не ожидала от вас такой зашоренности, недальновидности, нетолерантности. Будто пост написала совковая антисемитка под 80-лет, а не человек, который большую часть жизни провел в независимой Украине"

"Сколько ограниченности и ксенофобии в этих словах. К счастью, украинцы с вами не согласны и имеют место в сердце, а значит – и на главной площади, для тех культур, которые издавна нас окружают и с которыми мирно сосуществуют и пересекаются. Стыдно за вас . И прошу прощения у тех, кого ваши слова ранили".

Не остались в стороне от слов Кати Chilly и украинские евреи. Они отметили, что Украина является для них родным государством так же, как и для артистки, поэтому, несмотря на национальность, они встали на защиту страны.

"Катя, для нас, украинских евреев, Украина – наша Богом данная земля, так же, как и для тебя. Здесь будут елки, дидухи, хануккии, маген Давида и полмесяца со звездами. Нравится это тебе или нет. Потому что Украина – мультикультурная, современная, светская страна".

"Когда мне как иноверцу-инородцу писать рапорт на увольнение из Украинского войска, чтобы не мешать украинцам защищать свою родину от российских захватчиков?"

"Среди украинцев как политической нации есть евреи тоже. И они тоже защищают свою землю здесь. Антисемитизм в себе нужно искоренять".

Напомнили пользователи сети Кати Chilly и о том, что Иисус Христос не был украинцем.

"Я вас немного разочарую, но Иисус не был украинцем по происхождению. Угадаете кем?"

"Хочу спросить всех иудофобов в этом чатике, вы в курсе какой день все христиане Украины будут праздновать 1 января? Нет, не Новый Год. Если вы поинтересуетесь, то выясните, что это великий церковный праздник. Называется "Обрезание Христово". Имейте в виду, Иисус исповедовал иудаизм и праздновал Хануку. Живите с этим".

Однако, невзирая на весь негатив, Катя Chilly не изменила своей позиции. Отвечая на один из комментариев, она отметила: "Все должно быть сплочено вокруг государственной и традиционной символики этого народа. Раз защищается государственность земли, которая дала убежище многонациональности и поликультурности. Потому что сейчас это вопрос существования ячейки украинства".

Более того, исполнительница решила подтвердить правильность своих убеждений, заявив, что когда какое-то государство хочет захватить другое, первое, что оно делает, – ставит свой флаг и символ в центре.

Отреагировал на возмутительное высказывание Кати Chilly адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем. В своем Facebook он отметил, что граждане нашей страны страдают вовсе не из-за того, что у нас есть менора на Крещатике, а из-за кровавой войны, которую начала Россия. А вот отстаивать свою независимость нам удается потому, что "мы открыты и уважаем разные религии здесь, когда бок о бок с другими верующими защищаем территориальную целостность Украины".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что семье Кати Чили угрожают из-за ее последнего интервью.

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