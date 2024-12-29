Катя Chilly ответила на обвинения в антисемитизме и указала на "изъян" украинцев
Украинская певица Катя Chilly, известная хитом "Понад хмарами", ответила на хейт в сети из-за антисемитизма. Накануне исполнительница высказывала свое мнение по поводу установления атрибута Рождества евреев – самой большой в Европе Ханукии – на Майдане Незалежности в Киеве. Тогда она заявляла, что в центре страны не должно быть символов "других" народов.
Она обосновала в Facebook свое мнение, отметив, что не стоит быть толерантными к "чужакам", ведь к украинцам якобы никто так не относится. Певица также назвала главный "изъян" народа – отсутствие сплоченности и лелеяния своего родного.
"Я подняла вопрос защиты нашей государственности через символы. Радует то, что теперь многие знают, что рождественскими символами Украины являются дидух и рождественская колядничья звезда, а трезубец все еще является государственным символом нашей страны", – сообщила Катя Chilly.
Она также задала шесть вопросов, на которые затрудняются ответить, но они якобы нуждаются в первоочередном обсуждении, в отличие от "нетерпимости к евреям" и взращивания их традиций. Далее – цитата:
- Почему так много земли у МП и это не банится на 3-м году полномасштабного вторжения?
- Почему продолжается выкуп под месторождения исторически и сакрально значимых мест во время войны (Буша, Трахтемиров)?
- Почему идет системная застройка исторически значимых мест?
- Почему происходит продажа земли во время войны?
- Вопрос закрытия кафедры фольклористики, поднимавшегося уже после 2014 года, на выпускниках которой держится Украина сейчас, потому что это об идентификации.
- Закон о мультигражданстве, когда гибнут наши мужчины.
Артистка поставила риторический вопрос о толерантности культуры "других народов" и пояснила, что это якобы действия, чтобы украинцы забыли о своей идентичности, ведь "в момент истощения это уже не будет иметь значения. Механизм не будет сопротивляться за нехваткой сил".
"Всю толерантность, которую вы защищаете, вам дала сияющая звезда украинского Рождества и трезуб. Пришло время защитить их. Иначе вы забудете об этом слове", – призвала Катя Chilly.
Она добавила, что украинцам нужно, в первую очередь, сохранить свои традиции, чтобы в очередной раз не встать на те же грабли, когда национальную идентичность пытались разрушить другие государства.
"Герои нужны не только мертвые. Но каждый из нас может быть треской в его сожжении, камнем в его избиении или гвоздем на распятии. На этом Украина спотыкалась не раз. Мы не умеем делать работу над ошибками. А тот, кто хочет Украину, умеет. И стратегии не меняет. Можно любить Украину, а можно просто ее хотеть, улавливаете разницу", – отметила певица.
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