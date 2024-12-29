Катя Chilly ответила на обвинения в антисемитизме и указала на 'изъян' украинцев

Украинская певица Катя Chilly, известная хитом "Понад хмарами", ответила на хейт в сети из-за антисемитизма. Накануне исполнительница высказывала свое мнение по поводу установления атрибута Рождества евреев – самой большой в Европе Ханукии – на Майдане Незалежности в Киеве. Тогда она заявляла, что в центре страны не должно быть символов "других" народов.

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Она обосновала в Facebook свое мнение, отметив, что не стоит быть толерантными к "чужакам", ведь к украинцам якобы никто так не относится. Певица также назвала главный "изъян" народа – отсутствие сплоченности и лелеяния своего родного.

"Я подняла вопрос защиты нашей государственности через символы. Радует то, что теперь многие знают, что рождественскими символами Украины являются дидух и рождественская колядничья звезда, а трезубец все еще является государственным символом нашей страны", – сообщила Катя Chilly.

Она также задала шесть вопросов, на которые затрудняются ответить, но они якобы нуждаются в первоочередном обсуждении, в отличие от "нетерпимости к евреям" и взращивания их традиций. Далее – цитата:

Почему так много земли у МП и это не банится на 3-м году полномасштабного вторжения? Почему продолжается выкуп под месторождения исторически и сакрально значимых мест во время войны (Буша, Трахтемиров)? Почему идет системная застройка исторически значимых мест? Почему происходит продажа земли во время войны? Вопрос закрытия кафедры фольклористики, поднимавшегося уже после 2014 года, на выпускниках которой держится Украина сейчас, потому что это об идентификации. Закон о мультигражданстве, когда гибнут наши мужчины.

Артистка поставила риторический вопрос о толерантности культуры "других народов" и пояснила, что это якобы действия, чтобы украинцы забыли о своей идентичности, ведь "в момент истощения это уже не будет иметь значения. Механизм не будет сопротивляться за нехваткой сил".

"Всю толерантность, которую вы защищаете, вам дала сияющая звезда украинского Рождества и трезуб. Пришло время защитить их. Иначе вы забудете об этом слове", – призвала Катя Chilly.

Она добавила, что украинцам нужно, в первую очередь, сохранить свои традиции, чтобы в очередной раз не встать на те же грабли, когда национальную идентичность пытались разрушить другие государства.

"Герои нужны не только мертвые. Но каждый из нас может быть треской в его сожжении, камнем в его избиении или гвоздем на распятии. На этом Украина спотыкалась не раз. Мы не умеем делать работу над ошибками. А тот, кто хочет Украину, умеет. И стратегии не меняет. Можно любить Украину, а можно просто ее хотеть, улавливаете разницу", – отметила певица.

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