Ди-джей известного радио предложил ТЦК вручить повестки всем представителям ЛГБТК+ и остался без работы: детали скандала

Украинское радио "Ванда FM", популярное в Черновицкой области, наказало своего работника-ди-джея Владислава Савельева за дискредитацию представителей ЛГБТК+. В так называемых ультраправых пабликах он высказал свое ненавистное мнение по поводу этого сообщества и поплатился работой, ведь сразу попал под увольнение.

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Об этом сообщили на Instagram-странице "Ванда FM". Его представители отметили, что категорически против дискриминации, а также "шуток" о ТЦК. Стоит отметить, что Савельев предлагал ТЦК вручить всем представителям ЛГБТК+ сообщества повестки и отправить на фронт, однако сам в ряды ВСУ не присоединяется.

"Этим представителям ЛГБТК+ вручить повестки и вперед на фронт. Надо еще вызвать ТЦК, пусть подумают над своим поведением", – комментировал он один из "ультраправых" постов.

Представители радио не могли пройти стороной, когда их работник нарушил Конституцию Украины, а именно статью 24. Они также отметили, что отправлять людей на фронт является недопустимым способом наказания.

"Команда радио "Ванда FM" Украина категорически не поддерживает и не разделяет высказывания, которые распространяются в ультраправых пабликах, содержащих язык вражды, дискриминации и гомофобные высказывания. Также мы не поддерживаем использование ТЦК СП как средство наказания, а фронт – как средство исправления, чтобы это касалось ЛГБТК+ сообщества в Украине", – отметили представители радио.

Они добавили, что провели с ди-джеем "воспитательный час" и уволили с должности. "Это недопустимо, потому что сейчас такое время, когда мы имеем и должны понять ценность каждого человека и каждого украинца независимо от пола, расы и ориентации, а не создавать внутреннюю рознь", – пояснили в "Ванда FM".

Вскоре появились извинения от Владислава Савельева в InstaStories. В видео он заявил, что "хочет поддерживать представителей ЛГБТК+".

"Я хочу поддерживать представителей ЛГБТК+ сообщества, чтобы у них были их права, и мы хотим, чтобы Украина была европейским государством, и мы идем в путь в Европу. И еще раз извините, пожалуйста, что я написал такие жестокие ультраправые заявления в пабликах. Больше это не повторится", – оправдался Савельев.

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