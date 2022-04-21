Последовали за русским кораблем. В Израиле отменили концерты Лепса и Киркорова

И Израиле отменили концерты русских исполнителей-путинистов Григория Лепса и Филиппа Киркорова. Выступления планировали провести в мае и июне 2022 года.

В настоящее время билетов уже нет в продаже, как и официальной информации о том, состоятся ли мероприятия в будущем. Об этом сообщили на сайте NewsRu (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что после пропагандистских вбросов российских звезд о войне в Украине несколько общественных организаций и активистов требовали отмены гастролей певцов в Израиле.

Вероятно, причиной стали именно призывы украинцев и иностранцев не поощрять заработки путинистов за границей.

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Напомним, что Григорий Лепс был одним из участников концерта в поддержку геноцида в Украине, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. На нем появились только знаменитости, активно пропагандирующие убийства, пытки, оккупацию Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Также он принял участие в пропагандистском мероприятии под лозунгами "Vерим и ждем" и "МыZaМир".

Филипп Киркоров, в свою очередь, после задержания СБУ пророссийского нардепа Виктора Медведчука обратился к мировым лидерам с требованием отпустить предателя. Своим призывом артист также продемонстрировал согласие с кровавой политикой Кремля.

Интересно, что это не первые концерты россиян, которые отменяют в Израиле. Накануне стало известно, что комик Нурлан Сабуров, планировавший провести в стране свои стендапы, неожиданно быстрее вернется домой.

Компания, с 2019 года занимавшаяся организацией выступлений артиста, объявила, что не поддерживает взгляды казаха на войну в Украине, а потому отменяет 4 его концерта.

Как сообщал OBOZREVATEL, до гастролей по Израилю комик выступал в США, где ярко продемонстрировал свою поддержку путинского режима. В частности, на одном из концертов он пошутил над украинской активисткой с красными пятнами на платье, которая привлекала внимание к геноциду в Украине.