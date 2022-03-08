Лепс, Семенович и другие: российские звёзды дали концерт в поддержку войны в Украине

8 марта в Москве в "Музее Победы" состоялся большой концерт в честь женщин-военнослужащих. Однако в этом году он приобрел дополнительного значения – звезды выступали под лозунгами "Vерим и ждем" и "МыZaМир". Этим они выразили свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины.

Среди артистов, которые спели для "спасателей-миротворцев", разрушающих украинские города и убивающих мирное население, засветились Григорий Лепс, Анна Семенович, Олег Газманов, Виктория Дайнеко и многие другие популярные исполнители. Их снимки на фоне баннера с упомянутыми выше лозунгами появились на сайте "Афиша КП Москва".

Поддержали российскую армию любимые когда-то в Украине Владимир Пресняков, дуэт "Непара", группа "Земляне", Александр Маршал, а также женские музыкальные коллективы "Фабрика" и "Блестящие".

Видео дня

Большинство из них никак не прокомментировало полномасштабное военное вторжение России в Украину в соцсетях, отдав предпочтение позиции "культура вне политики". Многие из них закрыли профиль в Instagram, чтобы избежать негативных комментариев от интернет-пользователей. Однако своими выступлениями звезды четко дали понять, что поддерживают жестокую диктатуру Путина.

Стоит отметить, что ранее войну поддержали Николай Басков и Тина Канделаки. Главный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что знаменитости будут объявлены в международный розыск – им грозит арест и судебные разбирательства.

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі obozrevatel. Не ведіться на фейки!