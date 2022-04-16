Киркоров потребовал освободить Медведчука, но даже не вспомнил, что Россия убивает людей в Украине

Российский певец Филипп Киркоров, молчащий о войне России против Украины, объявился и потребовал освободить мужа телеведущей Оксаны Марченко, кума президента Владимира Путина – Виктора Медведчука. Артист обратился к главам Франции и США, чтобы те отреагировали, а также порассуждал о "человечности".

Соответствующий пост Киркоров опубликовал на личной странице в Instagram. Напомним, что 12 апреля 2022 года СБУ задержала Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга. А теперь, европейские политики, посмотрите, что происходит в Украине?", – написал певец.

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Киркоров напрямую обратился к Эмманюэлю Макрону поинтересовавшись, смог бы он "бросить за решетку" кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, а также спросил у Джой Байдена – закрыл бы тот телеканал FOXnews за то, что там говорят неприятные вещи про его политику.

"Обращаюсь с требованием к европейским политикам: немедленно подключиться вывести из подвалов СБУ всех людей и провести независимое расследование. Я искренне надеюсь, что чистый разум и человеколюбие возобладает, что мои слова смогут зародить хоть каплю здравой мысли. И все наконец-то услышат друг друга!", – написал Киркоров.

Кроме того, артист заговорил о "человечности", подчеркнув, что для него это "наивысшая и непоколебимая ценность", а то, что он считает неприемлемым, так это "пытки, физические и моральные унижения"

"Вне зависимости от позиции или контекста дня. Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем - никогда! Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком", – подытожил Филипп Киркоров.

Отметим, что ранее звезда РФ ни разу не высказывался о жестокой войне, которую российские войска развязали на украинской территории.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Камалия пожаловалась на тщетные попытки достучаться до российского артиста Филипа Киркорова. Он игнорирует все сообщения связанные с войной в Украине.