После громкого скандала Руслану задействуют в гранд-финале Евровидения и поручат 'очень особую миссию'

После громкого скандала вокруг участия певицы Русланы в программе Евровидения-2023 креативный директор конкурса Украины Герман Ненов заверил, что артистка выступит в финале шоу. Ранее в ее команде заявили, что звезду не пригласили поучаствовать.

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Герман Ненов в комментарии KP.UA рассказал, что у Русланы будет особая и символическая миссия, а ее победа на Евровидении-2004 будет почтена. По словам креативного директора, певица появится в одном из номеров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Руслана будет проявлена в рамках шоу, в том числе и в гранд-финале. Она появится в одном из номеров с очень особой миссией и символизмом. Первая победа Русланы для Украины непременно будет почтена. В нашей стране почти каждый представитель Евровидения, вошедший в топ-10, достоин того, чтобы стоять на сцене в этом году. Мы выбирали артистов, выступающих в полуфиналах и финале, не по принципу личных симпатий, а по концептуальности конкретно шоу этого года", – сказал Герман Ненов.

Напомним, что в апреле стало известно, кто из звездных украинцев выступит в финале Евровидения-2023. В этом списке, как и в списке открывающих конкурс звезд, нет победительницы 2004 года – Русланы. Тогда она победила благодаря своему зажигательному хиту "Дикі танці" и привезла для Украины первую в ее истории статуэтку престижного песенного конкурса. Артистка молчать не стала. Разгорелся скандал.

Впоследствии СМИ сообщили, что певица 13 мая – в день гранд-финала – выступит вживую из Киева. Однако представители певицы, как оказалось, об этом ничего не знали.

Менеджер Русланы Яна Прядко рассказала, что в период проведения конкурса артистка будет находиться в Великобритании и ни к какому выступлению из Киева не готовится.

Как известно, Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле от имени Украины 9 и 11 мая (первый и второй полуфиналы) и 13 мая (гранд-финал). 37 стран примут участие в мероприятии. Украину представит группа TVORCHI с песней Heart of Steal. Бенд выступит сразу в гранд-финале под 19-м номером.

Ранее OBOZREVATEL писал, что букмекеры сформировали свои прогнозы и определились с фаворитом Евровидения-2023. Этот конкурсант заметно оторвался от других участников. К сожалению, Украина сдает позиции.

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