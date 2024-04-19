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Пономарев пожалел Ани Лорак и Повалий, которые предали Украину: как они спят?

Катерина Малай
Люди
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Пономарев пожалел Ани Лорак и Повалий, которые предали Украину: как они спят?

Украинский эстрадный певец Александр Пономарев пожалел предателей Украины Таисию Повалий и Ани Лорак, которые решили стать гражданками РФ и поддерживают Кремль. Артист их взгляды не разделяет, но ему "жаль", что исполнительницы, которых росли на украинской земле, теперь приняли сторону врага.

Такое мнение певец высказал в интервью Алесе Бацман. Он подчеркнул, что не любит говорить о коллегах, но Повалий и Лорак уже ими не считает.

"Не мог представить. Не понимаю, как это происходит. Сейчас очень многое в мире началось непонятного, поэтому какая-то привычка к непонятному уже начала во мне приживаться", – ответил Пономарев на вопрос, мог ли он когда-нибудь подумать, что его знакомые перейдут на сторону РФ.

Пономарев пожалел Ани Лорак и Повалий, которые предали Украину: как они спят?

Певец добавил, что коллаборанток будет судить Бог, но ему жаль, что они для себя приняли именно такое решение.

"Я сожалею, что талантливые люди, которые родились в Украине, так себя повели, и так сложилась их жизнь. Как спят люди, предающие свою родину, я не знаю. Я даже не хочу думать о том, как бы я спал, потому что это вообще не вмещается в моей голове. Я очень сожалею, потому что талантливые люди, украинские люди. Мне жаль их и то, что они это сделали", – объяснил Пономарев.

Напомним, что Таисия Повалий в День Независимости Украины в прошлом году получила гражданство РФ, а недавно показалась на избирательном участке на "выборах" президента России.

Ани Лорак, как нам стало известно, также на пути к получению российского паспорта.

Ранее OBOZ.UA писал, что Пономарев признался, почему отказался строить карьеру в РФ, и вспомнил вещий сон о войне.

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