Пономарев пожалел Ани Лорак и Повалий, которые предали Украину: как они спят?

Украинский эстрадный певец Александр Пономарев пожалел предателей Украины Таисию Повалий и Ани Лорак, которые решили стать гражданками РФ и поддерживают Кремль. Артист их взгляды не разделяет, но ему "жаль", что исполнительницы, которых росли на украинской земле, теперь приняли сторону врага.

Такое мнение певец высказал в интервью Алесе Бацман. Он подчеркнул, что не любит говорить о коллегах, но Повалий и Лорак уже ими не считает.

"Не мог представить. Не понимаю, как это происходит. Сейчас очень многое в мире началось непонятного, поэтому какая-то привычка к непонятному уже начала во мне приживаться", – ответил Пономарев на вопрос, мог ли он когда-нибудь подумать, что его знакомые перейдут на сторону РФ.

Певец добавил, что коллаборанток будет судить Бог, но ему жаль, что они для себя приняли именно такое решение.

"Я сожалею, что талантливые люди, которые родились в Украине, так себя повели, и так сложилась их жизнь. Как спят люди, предающие свою родину, я не знаю. Я даже не хочу думать о том, как бы я спал, потому что это вообще не вмещается в моей голове. Я очень сожалею, потому что талантливые люди, украинские люди. Мне жаль их и то, что они это сделали", – объяснил Пономарев.

Напомним, что Таисия Повалий в День Независимости Украины в прошлом году получила гражданство РФ, а недавно показалась на избирательном участке на "выборах" президента России.

Ани Лорак, как нам стало известно, также на пути к получению российского паспорта.

Ранее OBOZ.UA писал, что Пономарев признался, почему отказался строить карьеру в РФ, и вспомнил вещий сон о войне.

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