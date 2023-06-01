'Мог бы зарабатывать больше': Пономарев признался, почему отказался строить карьеру в РФ, и вспомнил вещий сон о войне

Украинский популярный певец Александр Пономарев признался, что у него была возможность еще в 1995 году переехать в Россию и строить карьеру там. Однако он принял решение оставаться на Родине, зная, что будет иметь гонорары в РФ гораздо больше, чем в Украине. Исполнитель гордится своим поступком.

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Об этом Пономарев сообщил в интервью с Дмитрием Гордоном. По его словам, ранее существовала теория, что если артист не поедет в Российскую Федерацию и не вернется через нее в Украину, его в нашей стране не примут. Вокалист в разговоре подчеркнул, многие селебрити страны-террориста – выходцы из Украины, на которых сейчас и держится российский шоу-бизнес. Однако уже тогда в России было слишком много артистов и большая конкуренция.

"Почему-то существовала такая теория, что если ты не поедешь в Россию, а через Россию не вернешься потом в Украину, тебя здесь не признают. Непонятно почему. Я, русскоязычный чувак, принял для себя решение, что я буду украиноязычным певцом. Это промысел божий. Потому что иначе как объяснить, что я мог петь на большей территории, зарабатывать больше денег. Так боженьке было надо", – поделился Александр Пономарев.

Также звезда рассказал, что еще в 2010 году ему приснился очень реалистичный сон о войне в Украине. На эмоциях он написал композицию "Заспіваймо пісню за Україну", исполнил ее один раз и больше не возвращался к ней. Но в 2014 году увидел множество видео в YouTube с треком. В вещем сне Киев остался целым и непокоренным.

"Настолько эмоциональным и реальным этот сон был, что я заказал тысячу банок тушенки. Рассказал об этом всем своим друзьям, а они надо мной смеялись. Говорили: "Какие россияне, это наши братья". Мне снилось, что нас бомбят какими-то бомбами с парашютами", – рассказал знаменитость.

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