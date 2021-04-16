Полякова в коротком платье показала зажигательный танец в Tik Tok. Видео

Известная украинская певица и актриса Оля Полякова порадовала поклонников смелым экспериментом, продемонстрировав зажигательный танец под ритмичную песню.

На своей странице в Tik Tok исполнительница опубликовала короткий ролик, в котором появилась в весеннем наряде и показала пластичные движения (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

На ней было короткое платье ярко-розового цвета, волосы собраны в тугой хвост, а завершал образ легкий макияж с использованием помады насыщенно-розового оттенка.

"Анимешница", – прокомментировала эффектное появление сама певица.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Полякова в откровенном мини зажгла на беговой дорожке. В коротком видео можно увидеть, как звезда соблазнительно и размашисто шагает по беговой дорожке на высоких каблуках, а в это время бахрома ее юбки качается из стороны в сторону, открывая на всеобщее обозрение обтягивающие шортики.