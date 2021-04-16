Полякова в короткій сукні показала запальний танець у Tik Tok. Відео

Відома українська співачка й акторка Оля Полякова потішила шанувальників сміливим експериментом, продемонструвавши запальний танець під ритмічну пісню.

На своїй сторінці в Tik Tok виконавиця опублікувала короткий ролик, в якому з'явилася у весняному вбранні та показала пластичні рухи (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

На ній була коротка сукня яскраво-рожевого кольору, волосся зібране в тугий хвіст, а завершував образ легкий макіяж із використанням помади насичено-рожевого відтінку.

"Анімешниця", – прокоментувала ефектну появу сама співачка.

Коротко про знаменитість:

Оля Полякова – українська співачка, телеведуча й акторка. Перший альбом під назвою "Приходь до мене" був анонсований у квітні 2000 року в межах презентації проєкту "Продюсування українських виконавців".

Через вісім років вийшов максі-сингл "Суперблондинка", який ознаменував появу нового образу Олі Полякової – Суперблондинки – і однойменної шоу-програми.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Полякова у відвертому міні запалила на біговій доріжці. У короткому відео можна побачити, як зірка спокусливо і розмашисто крокує по біговій доріжці на високих підборах, а в цей час бахрома її спідниці гойдається з боку в бік, відкриваючи на загальний огляд обтислі шортики.