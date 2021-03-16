Полякова после скандала пошутила, что ее 'укусила' Кароль. Видео

Украинская певица Оля Полякова на одном из своих концертов после распевки заявила, что ее "укусила" Тина Кароль.

В сети появилось видео, на котором знаменитость на выступлении пошутила о скандале с артисткой. Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Kulturnaya Prachechnaya" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре видно, как Полякова стоит на сцене и сначала громко распевается, а затем отмечает: "Подружка меня укусила, с которой вечно скандал". После этого звезда сказала, что ее "попустило".

Напомним, что ранее в эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками.

В свою очередь, Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать".

Позже Полякова поставила финальную точку в скандале с Тиной Кароль. Артистка отметила, что никогда ничего плохого не сказала бы о трагедии коллеги. Помимо этого, певица также заявила, что она честная и прямолинейная.

А сама Кароль призналась, что Поляковой не стоит касаться ее личных тем. Певица также попросила всех своих звездных коллег не переступать через эту черту.

Телеканал "Украина" также публично извинился перед Тиной Кароль за недоразумение в эфире.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова заявила, что считает скандал с Тиной Кароль слишком раскрученным. По словам знаменитости, артистке надо определиться – обидеться или продолжать делать пиар.