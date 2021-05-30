Полякова откровенно рассказала о детских издевательствах над ней

Украинская певица Оля Полякова поделилась откровенной историей из жизни. Звезда призналась, что в детстве над ней издевались сверстники из-за ее таланта.

По словам певицы, она часто ездила в детские лагеря, где постоянно одерживала победу в конкурсах красоты. И однажды, сверстницы решили отомстить ей – они ночью мазали будущую звезду пастой, выливали воду, рассказывала Полякова в программе "Светская жизнь".

"И даже из одного лагеря я сбежала, меня так добили, собирались меня побить. Моей подруге дали выбор – я или они. Она выбрала их, потому что стадный инстинкт. И мне было так больно, что я сбежала из лагеря и вернулась только поздно ночью, а потом отгребла уже от всех", – сообщила звезда.

Видео дня

А не так давно Полякова даже рассказала о домогательствах в школе. На странице в Instagram певица призналась, что к ней приставал учитель физкультуры.

"Потрогал учитель физкультуры, и думаешь: "Он пощупал меня, это мне показалось? Наверное показалось". А потом на следующем уроке он подсаживает тебя, и как-то пальцем лезет тебе не туда. И ты снова думаешь: "Нет, показалось, ну не может же такого быть, это же взрослый. Я себе придумала", – призналась Оля.

Знаменитость также заявила, что боялась кому-то рассказать об этом инциденте. Впрочем, она пошла к маме, которая работала врачом, и попросила сделать освобождение от уроков физкультуры. Тогда Оля год не ходила на занятия.

OBOZREVATEL ранее писал: