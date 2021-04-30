Дочь Поляковой похвасталась стильным рокерским образом. Фото

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – 16-летняя Маша – поделилась с поклонниками кадром, на котором продемонстрировала стильный образ в мини.

Девушка появилась в дерзком наряде и сделала селфи в зеркале. Об этом стало известно на ее странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, дочь артистки позировала на камеру в черной мини-юбке, кофте с длинными рукавами и изображением горящего сердца, гетрах и трендовых ботинках на массивной подошве. Свой лук Маша дополнила модными очками.

Отметим, что дочь Поляковой часто удивляет своих подписчиков яркими образами. Ранее она покрасила волосы в ярко-рыжий цвет, а звездная мама помогала ей воплотить эту идею в жизнь. Оля Полякова после этого отметила, что в ней пропадает талант парикмахера.

На этом 16-летняя девушка решила не останавливаться и снова покрасила волосы. Цвет стал немного насыщенней после прежней процедуры.

После этого Маша обрезала свои длинные волосы и сделала трендовое каре. Кроме того, девушка покрасилась в темно-шоколадный цвет.

Как сообщал OBOZREVATEL, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша разместила в своем блоге информацию, согласно которой рекламное stories у нее стоило 600 гривен, тогда как пост – 1600 гривен.