Директор Поляковой рассказал об отношениях с певицей и раскрыл ее секреты. Видео

Концертный директор известной украинской певицы Оли Поляковой Артем Чирков признался, что за время их многолетнего сотрудничества было всякое: и ссоры, и скандалы, и даже драки. Однако конфликтные ситуации всегда заканчивалась мирно, сейчас мужчина с артисткой остаются в хороших дружеских отношениях.

В программе "Зірковий шлях" на канале Украина Чирков рассказал, что настолько хорошо знает исполнительницу, что без проблем может купить ей кроссовки или даже белье. Сама же Полякова называет своего концертного директора "гастрольным мужем" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, мужчина рассекретил, что однажды перед концертом звезда забыла взять с собой нижнюю юбку к платью. Но выход из ситуации был найден довольно быстро:

"Мы смотрим, что в заведении, в котором мы выступали тогда, висит штора именно такого цвета, как нам и было нужно. Мы запихнули эту штору Оле в белье, она пошла выступать. И честь сохранила, и денег заработала", – с иронией произнес Артем.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее старшая дочь Оли Поляковой Маша разместила в своем блоге информацию, согласно которой рекламное stories у нее стоило 600 гривен, тогда как пост – 1600 гривен.