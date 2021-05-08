В сети показали, как выглядела Полякова в 20 лет

В сети показали, как украинская певица Оля Полякова изменилась за 17 лет. Фанаты в комментариях отметили, что артистка с годами становится только лучше.

Соответствующий кадр появился на странице " Зірковий шлях" в Instagram. На архивном фото знаменитость позировала 20-летней. Перед поклонниками юная звезда предстала в обтягивающем платье с цветочными принтом, ярким макияжем и собранными волосами. Тогда как на втором фото Полякова запечатлена в похожем по фасону платье, но с короткими волосами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Под снимком поклонники пишут, что Полякова с годами становится только лучше. Также пользователи сети отметили, что 16-летняя дочь Маша на первом фото копия звезды, где та позирует еще в юном возрасте.

"На первом фото – копия старшей дочери", "Шикарная, просто вау", "Женщина с годами становится, как дорогое вино", "Всегда красивая", – писали в комментариях фанаты.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная певица Оля Полякова заявила, что украинские артисты едут в Россию не только за деньгами, но еще и за признанием. По словам звезды, в России селебрити более дружны между собой.