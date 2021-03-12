Полякова об украинском шоу-бизнесе до Майдана: мы вылизывали московских звезд
Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала о том, как обстояли дела в украинском шоу-бизнесе до Майдана в 2014 году.
Подробностями она поделилась в интервью проекту Connecting Women на YouTube. По словам Поляковой, раньше украинские знаменитости становились популярными только, если выступали в России. Она добавила, что звезд из РФ приглашали в Украину вести шоу за бешеные деньги и "крутили" по телевизору, тогда как наши выступали бесплатно (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Давайте будем откровенны, если приглашали вести какое-то шоу Ваню Урганта – то за большие деньги, а Оля Полякова шла бесплатно... Мы вылизывали московских знаменитостей. Зачем брать каких-то "недоразвитых" здесь звезд, если можно было сразу взять московских. Все наши звезды, все артисты смотрели с открытым ртом в сторону соседей. И можно было получить признание в этой стране только после того, как тебя признали в Москве", – заявила Полякова.
Также она отметила, что огромные деньги "крутились" только в Москве, а наши артисты продолжали ездить на метро.
"Наш шоу-бизнес был недофинансирован, он плохо выглядел, плохо звучал, потому что все это огромные деньги. И если здесь у тебя нет финансового оборота, то ты не можешь дальше вкладывать в свои шоу, костюмы. Отсюда наши звезды, которые ездили на метро и ходили в стоптанной обуви. Это все коммерция", – высказалась певица.
Полякова уточнила, что после Майдана в 2014 году украинские исполнители смогли поднять головы. Сейчас они вкладывают деньги в собственный саунд, музыку, аранжировки, хорошие песни, костюмы и феерические шоу. Кроме того, им больше не нужно получать признание в Москве, чтобы "пробиться" на родине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками.
Телеканал "Украина" также публично извинился перед Тиной Кароль за недоразумение в эфире.
В свою очередь, Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать".