Полякова о скандале с Кароль: определись – ты обиделась или делаешь пиар

Украинская певица Оля Полякова заявила, что считает скандал с Тиной Кароль слишком раскрученным. По словам знаменитости, артистке надо определиться – обидеться или продолжать делать пиар.

Полякова отметила, что всегда хорошо относилась к Кароль и часто ей об этом говорила. Соответствующее заявление звезда сделала в интервью на YouTube-канале "СЛАВА+" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Певица рассказала, что недавно в программе "Світське життя" Кароль стояла рядом с ней и говорила в интервью о "руке дружбы", а затем развернулась и ушла.

"Лично мы не общались. Хотя могли, так как я ее видела на расстоянии вытянутой руки. Она развернулась и убежала от меня", – сказала Полякова.

Она добавила, что свою позицию сразу же выразила в видео в соцсети. По мнению исполнительницы, простить или дальше наворачивать эту тему – выбор каждого артиста.

Напомним, ранее в эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками.

В свою очередь, Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать".

Позже Полякова поставила финальную точку в скандале с Тиной Кароль. Артистка отметила, что никогда ничего плохого не сказала бы о трагедии коллеги. Помимо этого, певица также заявила, что она честная и прямолинейная.

А сама Кароль призналась, что Поляковой не стоит касаться ее личных тем. Певица также попросила всех своих звездных коллег не переступать через эту черту.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Украина" также публично извинился перед Тиной Кароль за недоразумение в эфире.