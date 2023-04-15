Ждала оккупантов: как любимица украинцев Maruv превратилась в волка в овечьей шкуре и какие грехи она пытается утаить

Певица родом из Днепропетровской области Анна Корсун (псевдоним Maruv) еще в феврале прошлого года разочаровала свою украинскую аудиторию. Все знали, что она имеет огромную армию российских поклонников. Но мало кто мог догадываться, что они станут для вокалистки важнее, чем сограждане. Предательница до сих пор ни словом не обмолвилась про войну в Украине. Она продолжает молчаливо поддерживать режим Путина.

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Maruv еще задолго до полномасштабного вторжения наладила связь с путинистами. Гонорары и любовь, которые она получала в РФ, создали иллюзию того, что россияне для нее роднее украинцев. Телеведущий Анатолий Анатолич до войны поддерживал связь с Анной. Шоумен признался – она ждала "русский мир" и хотела, чтобы оккупанты добрались до столицы. OBOZREVATEL расскажет о грехах вокалистки, которые она так старательно пытается скрыть (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

24 февраля Анатолич пытался достучаться до Корсун, попросив обратиться к русским фанатам. Девушка, которая находилась в это время в Киеве, никак не отреагировала. Ее не впечатлили падающие на голову ракеты и она приняла решение, что поможет "соседу" добить своих же. "Не существует сейчас артиста без позиции. Эти времена прошли, и их уже не вернуть. Каждый закрытый рот лидера мыслей – это пули и ракеты в направлении нашей с вами страны", – дал комментарий Анатолий.

В марте 2022 года Maruv вместе с супругом позировала для российского глянца. Более того, в интервью она говорила о внутренних и внешних трансформациях во время беременности. Украинских поклонников возмутил тот факт, что Анна сотрудничает с убийцами ее же народа и делает вид, будто бы никакой войны нет.

Когда пришло время рожать первенца, артистка решила, что лучше всего это сделать в частной клинике Киева. Ее заметили в инвалидной коляске в медицинском заведении летом 2022 года. Сразу после рождения наследника девушка забрала все нужные вещи и скрылась в неизвестном направлении.

После этого Анна забыла украинский язык и начала выпускать песни исключительно на английском. Осенью прошлого года Maruv опубликовала отрывок трека в честь малыша. Реакция украинцев в сети оказалось предсказуемой – артистку затравили за композицию, которую она посвятила не ситуации в родной стране. Тогда стали говорить, что она пытается усидеть на двух стульях и быть хорошей сразу для двух народов.

Брюнетка не общается с украинскими фанатами и не раскрывает, где живет. В интернете завирусилось еще одно ее интервью, где Корсун заявила, что для нее важнее всего – безопасность малыша, потому она не будет комментировать происходящее.

Недавно OBOZREVATEL писал, что предательницу Тодоренко наказала российская писательница. Телеведущая не заплатила девушке за работу над детской книгой, потому та опубликовала ее без согласия "заказчицы". Публицистка готова встретиться с Региной в суде.

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