Пока Украина в огне войны. Снежана Егорова пожаловалась на "атаку клеветы и ненависти"

Катерина Малай
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Пока Украина в огне войны. Снежана Егорова пожаловалась на 'атаку клеветы и ненависти'
nosound
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Украинская пропутинская телеведущая Снежана Егорова после взлома и блокировки своих социальных сетей пожаловалась на "атаку клеветы и ненависти". Пока Украина пылает в огне войны, пропагандистка сожалеет о потерянных страницах и убеждает, что любит своих недоброжелателей.

Соответствующее сообщение появилось на "пока" доступной для нее Instagram-странице. Отметим, что свои соцсети пророссийская ведущая использовала, чтобы унижать украинских детей и восхвалять политику диктатора Путина (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

"Мой Telegram-канал взломали. Теперь в тг я только как пользователь. YouTube заблокирован. Бан на три месяца. Видео удалены из-за страйков. Instagram пока мой. С него дублируется на Facebook", – сообщила о положении дел Егорова.

Видео дня

Заметим, что после взлома Telegram знаменитости, там появилось сообщение с извинениями, адресованными украинцам. Однако позже выяснилось, что на самом деле она не считает себя в чем-то виновной.

"Частичная потеря пабликов и массированная атака клеветы и ненависти. Но, несмотря на это, я люблю вас, люди! Ангела-хранителя и божьей защиты вам, мои миролюбивые эмпаты. Будет мир и быть добру", – заявила Снежана Егорова.

Снежана Егорова пожаловалась на атаку "клеветы и ненависти"

Следует отметить, что она ограничила возможность оставлять комментарии, поэтому никто из читателей не смог высказаться по поводу позиции автора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телезвезда записывала видео, где отрекалась от Путина и убеждала, что принимает нейтралитет: не поддерживает ни Кремль, ни вторжение РФ в Украину. Вероятно, катализатором такого решения стало "показательное наказание" консула Украины в Анталии.

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