Пока Украина в огне войны. Снежана Егорова пожаловалась на 'атаку клеветы и ненависти'

Украинская пропутинская телеведущая Снежана Егорова после взлома и блокировки своих социальных сетей пожаловалась на "атаку клеветы и ненависти". Пока Украина пылает в огне войны, пропагандистка сожалеет о потерянных страницах и убеждает, что любит своих недоброжелателей.

Соответствующее сообщение появилось на "пока" доступной для нее Instagram-странице. Отметим, что свои соцсети пророссийская ведущая использовала, чтобы унижать украинских детей и восхвалять политику диктатора Путина (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

"Мой Telegram-канал взломали. Теперь в тг я только как пользователь. YouTube заблокирован. Бан на три месяца. Видео удалены из-за страйков. Instagram пока мой. С него дублируется на Facebook", – сообщила о положении дел Егорова.

Видео дня

Заметим, что после взлома Telegram знаменитости, там появилось сообщение с извинениями, адресованными украинцам. Однако позже выяснилось, что на самом деле она не считает себя в чем-то виновной.

"Частичная потеря пабликов и массированная атака клеветы и ненависти. Но, несмотря на это, я люблю вас, люди! Ангела-хранителя и божьей защиты вам, мои миролюбивые эмпаты. Будет мир и быть добру", – заявила Снежана Егорова.

Следует отметить, что она ограничила возможность оставлять комментарии, поэтому никто из читателей не смог высказаться по поводу позиции автора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телезвезда записывала видео, где отрекалась от Путина и убеждала, что принимает нейтралитет: не поддерживает ни Кремль, ни вторжение РФ в Украину. Вероятно, катализатором такого решения стало "показательное наказание" консула Украины в Анталии.

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