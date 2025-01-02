Пока Украина продолжает страдать от террористической войны, которую начала страна-агрессор России, певицы-предательницы Ани Лорак и Таисия Повалий не избегают возможности заработать кровавые рубли. Развлекая российскую публику, запроданки выступили на "Голубом огоньке" в Москве.

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Соответствующее видео показал на своей Facebook-странице политтехнолог Алексей Голобуцкий. Появление артисток на концерте в РФ вызвало негативные эмоции у украинцев, поэтому они отметили весь цинизм предательниц, которые спокойно пляшут на сцене, пока на их родине погибают люди.

Ани Лорак предстала перед публикой на "Голубом огоньке" со своей песней "Танцы", а вот Таисия Повалий, которая откровенно хвастается паспортом РФ, развлекала россиян украиноязычной композицией. Она исполнила трек "Ти ж мене підманула" в сопровождении танцовщиков, одетых в образы кубанских казаков.

Звучание украинской песни на сцене России вызвало возмущение у пользователей сети. Некоторые были поражены цинизмом исполнительниц, а кто-то заметил в их костюмах определенный символизм: запроданки были одеты в образы красного цвета, что будто-бы символизировал кровь.

"Все в кровавой одежде. Убийцы".

"Какие же циничные чудовища. Каждый день убивают украинцев и одновременно поют наши песни. Это такой трэш, что слов нет".

"Деньги не воняют".

"Цвет крови очень подходит предательницам".

Стоит отметить, что пока Лорак и Повалий радостно зарабатывают рубли в РФ, украинцы теряют жизнь из-за кровавой войны. 1 января россияне атаковали дронами Киев, в результате чего в своем доме погиб нейробиолог Игорь Зима и его жена, доктор биологических наук Олеся Сокур.

Но похоже, желание зарабатывать деньги имеет для Ани Лорак и Таисии Повалий гораздо большее значение, чем моральные ценности. Ранее они были любимицами украинской аудитории и даже имели звания "Народный артист Украины". Однако 22 ноября 2024 года они были лишены почетных наград, ведь президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно лишения государственных наград предателей и путинистов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинцы атаковали соцсети Ани Лорак.

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