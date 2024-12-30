Украинцы атаковали соцсети Ани Лорак: за что 'благодарят' предательницу и как она реагирует

Певица-предательница Ани Лорак, которая после 24 февраля 2022 года решила замалчивать террористическую войну на Родине и продолжать зарабатывать кровавые рубли в России, столкнулась с интернет-тролигном от украинцев. Наши сограждане атаковали соцсети запроданки и иронически поблагодарили ее за "помощь ВСУ".

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Чуть ли не под каждым постом "голубя мира" в Facebook украинцы пишут о "смелости" артистки и шутливо отмечают, что именно благодаря ее донатам есть возможность приобрести новые дроны для ускорения нашей победы. Со своей стороны, Лорак игнорирует подобные комментарии и не удаляет их со своего аккаунта.

Под публикациями предательницы в соцсетях украинцы пишут:

"Искренне благодарен за масштабное финансирование ракетных и дроновых программ для Сил обороны Украины. Это безумный вклад в нашу победу над россиянами".

"Каролиночка, никак не могли закрыть сбор на 100 FPV дронов. Но твой и команды донат не только закрыл запрос, но и превысил все наши надежды. Спасибо! Благодаря тебе, 150 FPV дронов передали на Курское направление. Если бы еще Таичка была такой же сознательной как ты! Спасибо тебе, наша красавица! Вместе к Победе!"

"Это, насколько нужно быть смелой, чтобы зарабатывать на россиянах, а пересылать средства на ВСУ".

В частности, присоединился к такой инициативе пользователей сети и журналист Денис Казанский. Он написал иронический комментарий, где отметил, что наивные россияне до сих пор считают, что украинцы просто шутят в комментариях, тогда как за их же деньги удается отбивать атаки террористов.

Кстати, Казанский получил ответ на свой комментарий, но не от самой запроданки, а от бота. Тот поблагодарил журналиста за "невероятную любовь и поддержку" карьеры Лорак.

Напомним, шутливый фейк о том, что певица-предательница якобы жертвует немалые деньги на помощь ВСУ появился после того, как блоггер и активист Сергей Стерненко поблагодарил артистку за донат в размере 80 тысяч гривен, что будет потрачено на дроны.

Россияне очень легко поверили в проукраинскую позицию Ани Лорак и начали ей активно мстить. Сначала в РФ отменили концерты запроданки, а впоследствии граждане страны-агрессора даже потребовали закрыть пропагандистский канал НТВ. Дело в том, что исполнительница стала тренером музыкального шоу "Ты супер!", что совсем не понравилось российским активистам.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ани Лорак попыталась занять место Пугачевой в России, но опозорилась.

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