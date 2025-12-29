Похитил и принуждал к интиму: отпуск 'Мисс России' на популярном курорте закончился трагически

Отдых обладательницы титула "Мисс Россия 2022" Анны Линниковой на Бали превратился в настоящий кошмар. Как заявила модель, во время отпуска ее похитил мужчина, забрал личные вещи, а после этого пытался изнасиловать.

Когда Линникова сбежала от преступника, сразу обратилась в полицию, чтобы добиться его наказания. Об инциденте модель рассказала на личной странице в Instagram.

"Я сегодня весь день провела в полиции. И на это есть серьезная причина. Меня пытались изнасиловать. Это хотел сделать мужчина восточной внешности. Я весь день искала переводчиков, писала рапорт. От нервов выкурила несколько сигарет. Этот мужчина держал меня у себя на вилле, забрал телефон и принуждал к интиму", – рассказала "Мисс Россия".

По словам Анны Линниковой, мужчина не успел нанести ей физический вред, однако эта ситуация серьезно повлияла на ее психологическое состояние. Теперь модель надеется, что преступник получит наказание в виде депортации, или же заключения в тюрьму.

Скандалы с российской моделью

В 2022 году стало известно, что, несмотря на начало полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, страну-агрессора не отстранили от участия в конкурсе красоты Miss Universe. Такое развитие событий вызвало сильное возмущение у организационного комитета "Мисс Украина Вселенная" и обладательницы титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анны Неплях, поэтому они призвали не допустить появление россиянки Анны Линниковой на международной арене.

"Я считаю, что Россия должна быть забанена во всем цивилизованном мире, чтобы это стало для них уроком. Это должно быть уроком как для этих "невинных людей, так и для их правительства. Весь мир смотрит, как они пытают нас, и позволяет им участвовать в мирных ивентах типа "Мисс Вселенная", – написала Неплях.

Однако просьба украинцев была проигнорирована, поэтому Анна Линникова все же приняла участие в конкурсе "Мисс Вселенная". Что интересно, тогда россиянка очень сомневалась в своем успехе на международной арене, ведь осознала, что мир отнюдь не рад видеть там гражданку РФ. В своем Instagram она устроила опрос, где поинтересовалась у подписчиков: удастся ли ей попасть в топ-16 участниц. Сообщение она дополнила фразой "в нынешней ситуации", избегая слова "война".

А вот во время совместной фотосессии участниц конкурса "Мисс Вселенная" Анна Линникова попыталась устроить провокацию. Российская модель хотела стать возле представительницы Украины Виктории Апанасенко, демонстрируя "дружбу" между народами, но у нее ничего не получилось. Украинка вовремя заметила приближение конкурентки и сделала все возможное, чтобы увеличить дистанцию между ними.

Позже Линникова решила оправдать свой поступок и заявила, что во время конкурса красоты пыталась наладить связь со всеми участницами. Однако модель постигла неудача, ведь большинство красавиц не хотели иметь с ней дела.

"С первого дня я пыталась быть дружелюбной и познакомиться со всеми девушками. Не потому, что кто-то сказал, а потому, что мне этого хотелось. Но украинка прямым текстом озвучила, что она не хочет со мной контактировать. Больше мы не общались", – выдала россиянка.

Как вспоминала Виктория Апанасенко, в рамках "Мисс Вселенная" Линникова часто распространяла слухи, якобы украинка ее боится, поэтому и избегает контакта.

