''Мне этого хотелось'': россиянка Линникова на фоне хейта рассказала, что планировала подружиться с Апанасенко

Представительница России Анна Линникова на "Мисс Вселенная", которая изображала из себя жертву на конкурсе в США, недавно пожаловалась – ей продолжают поступать оскорбительные сообщения в социальных сетях. Девушка искусно притворяется, что не понимает, почему к ней имеют такое отношение. После злостных комментариев пользователей сети, 22-летняя блондинка решила оправдаться в личном блоге.

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Линникова написала в Instagram, она с первого дня в Новом Орлеане пыталась наладить связь с конкурсантками и быть дружелюбной. Это ей удалось сделать лишь с несколькими моделями, так как большинство не хотели контактировать с участницей из страны-агрессора (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Модели задали вопрос: "Правду ли пишут, что ты бегала за украинкой, чтобы сфоткаться, потому что вам директор так сказал?". На что она ответила: "С первого дня я старалась быть дружелюбной и познакомиться со всеми девушками. Не потому что кто-то сказал, а потому что мне этого хотелось. Но украинка прямым текстом озвучила, что она не хочет со мной контактировать. Больше мы не общались".

"Мисс война", как прозвали Линникову в сети, продолжает утверждать, что она получала поддержку на конкурсе и даже видела российские флаги в зале во время выступления. Анна написала, она стала хорошей подругой с участницей из Сейшел и Сент-Люсии.

К слову, красавица из Украины Виктория Апанасенко, которая удивила мировую публику восхитительными нарядами, часто упоминала – Линникова распространяла слухи, что 28-летняя модель ее боится, потому не хочет стоять рядом и делать общие снимки.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, Анна Линникова осудила всех, кто хейтит ее в социальных сетях. Девушка написала, что таким людям должно быть стыдно за их поведение, ведь она не виновата в развязанной Путиным войне. Несмотря на это, россиянка хвастается дорогими подарками и своим путешествием по Америке.

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