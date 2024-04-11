Подкопаева метко объяснила разницу между Зеленским и Ямой: можно плыть по течению, а можно стать поездом, тянущим все вагоны

Абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, легенда Украины Лилия Подкопаева в свое время хорошо была знакома и с Владимиром Зеленским, и с Владом Ямой. В частности, все они участвовали в проекте "Танці з зірками" (1+1). Судьба сделала неожиданные маневры, и первый – комик и шоумен – стал президентом государства, воюющего за свою свободу и независимость, а второй – хореограф – позорным беглецом, незаконно уехавшим в США.

Подкопаева в эксклюзивном интервью OBOZ.UA призналась, что думает о двух столь контрастных историях. Она отметила, что Зеленский всегда вызывал у людей чувство доверия, что особенно сильно стало заметно уже во время его президентства.

"Владимира я знаю много лет. Он всегда был профессионалом своего дела, очень приятный и харизматичный человек, который не может оставить никого равнодушным. К нему есть доверие, есть какой-то дар, и все это в одном человеке", – отозвалась гимнастка.

Что касается Ямы, то легендарная спортсменка не стала говорить ничего плохого, заметив, что каждый самостоятельно должен нести ответственность за принятые решения. Тем не менее, Подкопаева метко подметила разницу между танцором и действующим президентом – кто-то плывет по течению, а кто-то становится локомотивом.

"Что касается Влада Ямы, то у каждого своя судьба. Можно плыть по течению, а можно быть поездом, который тянет все вагоны, в этом случае – всю страну. Конечно, здесь есть вопросы, и каждый делает свои выводы, но осуждать, знаете, не могу никого. Просто констатация факта, что каждый из нас принимает решение, на которое его хватает", – мудро прокомментировала олимпийская чемпионка.

Ранее гимнастка со слезами на глазах призналась, что не общается со своей кумой, певицей Ани Лорак. Предательница Украины, которая сейчас планирует получать российское гражданство, стала крестной мамой дочери Лилии Подкопаевой Каролины.

Полное интервью олимпийской чемпионки для OBOZ.UA читайте по ссылке.

Ранее OBOZ.UA также писал, как Владу Яме удалось сбежать из Украины и почему судья "Танцев со звездами" не считает себя предателем. Все подробности – в нашем эксклюзивном материале.

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