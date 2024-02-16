Поддерживала Путина и лгала об Украине: 5 заявлений предательницы Повалий, за которые украинцы никогда не должны ее прощать

Служба безопасности Украины, которая накануне сообщила о заочном подозрении певице-предательнице Таисии Повалий, напомнила всем коллаборантам, что поддержку войны украинцы не прощают. Где бы ни были сказаны отвратительные слова об Украине: в интервью, на концерте или в Кремле, украинский народ их запомнит и заставит отвечать.

СБУ обобщила, что коллаборантка восхваляла российского президента-диктатора Владимира Путина и призвала к захвату всей территории Украины, а OBOZ.UA решил напомнить и другие абсурдные заявления Повалий, выдавшие ее продажную сущность.

Повалий называла Россию "правдой", а об Украину лгала.

"Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я с Россией. Я за то, чтобы произошло возвращение из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни", – говорила певица.

Год назад Повалий дала интервью пропагандистам, в котором встала на сторону военных преступников. В нем звезда объяснила, что только в РФ чувствует себя защищенной.

"Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба... В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает", – врала артистка.

В том же интервью певица восхваляла Путина, называя его "защитником мира от нацизма". Это происходило уже после деоккупации некоторых областей, разрушенных жилых домов, искалеченных детей и энергетического терроризма.

"Владимир Путин для меня – это тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд", – говорила "клиентка" СБУ.

Когда Повалий получила российский паспорт 24 августа 2023 года, она стала называть российскую молодежь "своей", отрекаясь таким образом от родины.

"Чем больше на нас хотят посягнуть, тем мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены. Патриотическая песня воспитывает духовность. И я уверена, что будущее в России великое. И наша молодежь – она могущественная, она мудрая", – восхваляла россиян предательница.

Свою 80-летнюю мать-пенсионерку, встретившую полномасштабное вторжение в Украине, они силой забрала в Москву и не стеснялась признаваться, как промывает ей мозг пропагандой.

"Конечно, там ее корни, ее родные могилы. Постоянно спрашивает меня, когда мы поедем домой. А я говорю: "Мама, мы уже дома! В Москве! В России", – рассказывала коллаборантка.

Однако одним из самых циничных поступков со стороны Повалий было не заявление, а его выступление на концерте "Песни русского мира". Там опальная предательница родины спела украинскую народную песню "Ты ж мене підманула".

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