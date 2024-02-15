Подсанкционный Безруков, снимавшийся в Украине, решил создать филиал московского театра на Донбассе и назвал абсурдную причину

Известный российский актер Сергей Безруков, открыто поддерживающий геноцид украинцев, за что является подсанкционным лицом во многих цивилизованных странах, изъявил желание преподавать театральное искусство на временно оккупированном Донбассе. По словам путиниста, украинцы очень хотят учиться у него, но не могут доехать до Москвы.

Своими мечтами актер поделился на пленарной сессии "О ключевых результатах и достижениях в области культуры" на выставке-форуме в российской столице. Слова пропагандиста передали росСМИ.

Безруков предложил создать филиал Московского Губернского театра в Донецке, куда он лично мог бы приезжать и преподавать.

Россиянин добавил, что уже решил набрать курс в филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова в Ростове-на-Дону, узнав, что "к нему хотели поступить многие люди из Украины и Донбасса".

Ранее Безруков фантазировал о "поклонниках из Украины", якобы жаловавшихся ему на власть и "миротворцев".

"Они просто молятся за то, чтобы наконец это все закончилось, чтобы я наконец туда приехал", – заявлял артист.

Когда началось полномасштабное вторжение, Безруков выступил со спектаклем "Маленький принц" перед детьми так называемых "ДНР" и "ЛНР", где назвал убийства украинцев "долгом россиян".

После этого путинист попал в санкционные списки ЕС, а позже – Канады. Несмотря на то, что Безруков пел оды Киеву и снимался в Украине, свою преступную позицию он так и не изменил.

Ранее OBOZ.UA писал, что опальный Безруков опубликовал запись своей студенческой актерской работы, где поет и говорит суржиком. Российские СМИ подхватили пост и назвали его набор слов "украинским языком".

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