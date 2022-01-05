Умберто Эко исполнилось бы 90. Почему стоит прочитать его "Имя розы" и "Письмо внуку"

В среду, 5 января, исполняется 90 лет со дня, когда родился писатель, философ, лингвист и критик Умберто Эко. Он походил из итальянской многодетной семьи, где было 13 детей, после католической школы поступил на юридический факультет, а дипломную работу защищал перед теологом Фомой Аквинским.

Литератор начал карьеру писателя в 1980 году, когда выпустил бестселлер "Имя розы", где рассказал средневековую историю преступлений. Позже вышло известное "Письмо внуку", где Умберто воспевает проблемы современной молодежи. OBOZREVATEL рассказывает, почему стоит прочитать самые популярные произведения итальянского философа, который умер в 2016 году.

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"Имя розы"

Первый роман Умберто Эко "Имя розы" его прославил на весь мир. В XIV веке Вильгельм Баскервильский и Адсон Мелькский расследовали гибель монаха Адельма Отрантского. Это кровавый детектив, где все преступления совершаются из-за книги. В нем много лирических отступлений, характерных для культуролога.

Книга понравится любителям времен Средневековья и философии. Считается, что "Имя розы" скрывает самое большое количество гениальных цитат Эко. В романе поднимаются важные проблемы эпохи: взгляд человека на религию и науку. Известно, что Умберто учился в католическом лицее, но стал атеистом и решил углубиться в учебу.

"Мы живем ради книг. Самый сладкий из наследств в нашем беспорядочном мире". Эта цитата одного из персонажей "Имени розы", несомненно, отражает собственное мнение писателя: он жил ради литературы, и жизнь была наполнена яркими событиями.

На роман "Имя розы" снял экранизацию режиссер Жан-Жак Анно в 1986 году, а главную роль исполнил сэр Шон Коннери.

"Письмо внуку"

Писатель Умберто Эко адресовал это письмо своему внуку-школьнику и всем людям, родившимся в эпоху соцсетей. В произведении он обращается к представителям "Поколения Z", забывающим тренировать память. Интернет помогает находить новую информацию, однако сейчас это происходит настолько легко, что после поиска все вылетает из головы.

Умберто уверяет: если тренировать память, это поможет в здравом уме быть до 90 лет и не знать о болезни Альцгеймера. Писатель рекомендует каждое утро учить короткое стихотворение. Если кто-то не любит литературу – изучать наизусть фамилии футбольных игроков. Это помогает тренировать мозг. Такая практика действительно действенна, поскольку это помогло Эко прожить до 84 лет и не знать о потере памяти.

Полный текст "Письмо внуку" Умберто Эко читайте ниже.

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