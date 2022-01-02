"Счастлив тот, у кого есть сила воли": 10 мудрых цитат писателя-фантаста Айзека Азимова

В воскресенье, 2 января исполняется 102 года со дня, когда родился известный американский писатель и ученый Айзек Азимов. За заслуги в жанре научной фантастики он был назван восьмым Гросмейстром фантастики, а также был включен в Зал славы фантастики и Зал славы Первого фендома.

Писатель, автор более 500 книг родился в 1920 году в семье евреев, в городке Петровичи Литовско-Белорусской ССР (сейчас – Смоленская область РФ). В 1923 году семья переехала в США. Азимов получил магистерскую и докторскую степень по химии в Колумбийском университете, преподавал биохимию в Бостонском университете. В 1958 году завершил преподавательскую деятельность, чтобы полностью посвятить себя литературе. Ко дню рождения Азимова OBOZREVATEL публикует 10 ярких высказываний писателя.

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1. "История достигла точки, когда человечеству больше не разрешается враждовать. Люди на Земле должны дружить. Не думаю, что можно заставить всех людей любить друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между людьми".

2. "Молодость – это грех, которому каждый подвержен в определенное время".

3. "Бессонница – это когда не можешь спать, даже когда уже пора просыпаться".

4. "Предрассудки обычно правят людьми при отсутствии достоверных знаний".

5. "Я уверен: книгу ничто не заменит в будущем, так же как ничто не могло заменить ее в прошлом".

6. "Самый печальный аспект сегодняшней жизни заключается в том, что наука получает знания гораздо быстрее, чем общество приобретает мудрость".

7. "Господь любит нас всех, но ни от одного из нас не в восторге".

8. "Всегда старайся сначала подумать, а потом лучше промолчи".

9. "Только преодолев величайшие испытания, человечество может успешно подняться к прекрасным и недосягаемым вершинам".

10. "Счастлив тот, у кого есть сила воли, чтобы бороться".

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