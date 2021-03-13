Юрию Андруховичу – 61: пять знаковых цитат писателя

Украинский поэт и прозаик Юрий Андрухович в субботу, 13 марта, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 61 год.

Андрухович – знаковая фигура для Украины. С его именем связаны первые факты заинтересованности современной украинской литературой за рубежом. Так, западные критики называют его одним из самых ярких представителей постмодернизма, сравнивая с Умберто Эко, а произведения писателя переведены и изданы более чем в десяти разных странах мира. При этом автор "Рекреаций" и "Московиады" не остается в стороне от общественно-политических проблем Украины, активно поддерживая ее европейскую интеграцию. Пять знаменитых его цитат – далее в OBOZREVATEL.

О проблемах Крыма и Донбасса

После прихода к власти Януковича в 2010 году Юрий Андрухович сделал резонансное заявление, которое вызвало шквал критики в украинском обществе: "Если еще когда-то произойдет такое чудо, что в Украине снова победят, условно говоря, "оранжевые", то надо будет дать возможность Крыму и Донбассу отделиться. Сейчас они этого не сделают, потому что сегодня их сидят у власти в Киеве".

При этом писатель объяснил, что его слова вовсе не означают, что он поддерживает "отсоединение" названных украинских регионов. Так, по мнению Андруховича, в Крыму и на Донбассе преимущественно живет "политически другая нация" и любое украинское движение там "априори агрессивно заблокировано".

"Территориальная целостность существует сегодня (в 2010 году, – ред.) только благодаря тому, что их парень сидит в Киеве на престоле. То есть одна седьмая Украины делает свой решающий вклад в то, как жить стране в целом", – сказал писатель в интервью УНИАН.

О сепаратизме на Донбассе

"Это такой массовый инфантилизм населения, которое никак не хочет распрощаться с советским прошлым. И которое в свое время обиделось на центр, на Киев. И вот оно этому центру мстит, все делает назло. И то, что они вместе с тем делают все назло самим себе, многие из них еще не понимают. Поэтому я считаю, что есть один выход – добиваться мира, установить международный контроль со стороны ООН и потом проводить очень прозрачный, справедливый и честный референдум", – так писатель прокомментировал в интервью Deutsche Welle ситуацию с сепаратизмом на Донбассе.

Об оккупации Крыма

В том же интервью Юрий Андрухович отметил, что есть огромная проблема, которая состоит в том, что "подавляющее большинство" населения Крыма "согласилось и даже обрадовалось" российской оккупации, хотя коренное население полуострова выступило категорически против.

"Вот каким образом это решится, я не знаю. Но в любом случае Украина на официальном уровне, на уровне нашей дипломатии, на уровне наших лидеров не должна признавать этой аннексии. То есть мы должны этот факт использовать для оказания давления на Россию", – сказал писатель.

О Путине

Президента России Владимира Путина Андрухович считает "опасным невеждой": "Это невежда, который на самом деле притворяется невеждой. Он совершенно сознательно дезинформирует. Это один из основных методов его деятельности – врать. Если человек на лжи построил всю свою карьеру – и до того, как стал президентом, и уже став им, – это уже вошло в хроническую стадию".

По мнению писателя, заявления Путина об Украине и ее истории представляют опасность, учитывая его "коммуникационные возможности". "На самом деле, эту чушь мы не должны были бы обсуждать – ну, сказал себе что-то там малообразованный и малокультурный человек. Мы не услышали. Но здесь мы не можем не услышать. И это плохо", – отметил он в блоге OBOZREVATEL.

О будущем России и Украины

Мир в отношениях Украины и России может наступить только тогда, когда последняя уйдет из Крыма и с Донбасса, а также пройдет путь "отречения от путинизма", считает Андрухович. "От нас нужна будет только добрая воля в тот момент, когда они уберутся вон из Украины, вернут Крым и когда россияне сами осудят эту свою агрессию. С этого момента, со следующего дня Украина уже может подавать им руку", – заявил он.

Однако в том, что Россия вообще способна на это, писатель сомневается. "После Путина будет кто-то, кто в силу разных причин тоже будет как-то формировать эту политику. Вообще, было бы лучше, если бы российское общество прошло через такое горнило самокритики, горнило отказа и отречения от этого путинизма. Как нацистскому рейху надо было превратиться в руины, чтобы его население отказалось от нацизма и осознало, что это было ужасно. Однако, к сожалению, Россия к этому пока не готова", – сказал он в интервью агентству "Укринформ".

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