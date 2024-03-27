'Почему Крокус, а не Кремль?' В Петербурге задержали художника из-за дела об 'оправдании терроризма'

В Петербурге задержан местный художник, декоратор и бывший журналист Николай Конашенок – против него возбудили дело по статье об "оправдании терроризма в интернете". Причиной стали сообщения россиянина в его соцсетях после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье), произошедшего вечером 22 марта. Мужчина на своей странице в Facebook задал пользователям вполне резонный короткий вопрос: "Почему Крокус, а не Кремль?"

Тем временем пропагандистские российские СМИ сообщают, что Конашенка за его слова задержали в петербургском аэропорту "Пулково" 25 марта, когда он собирался полететь через Москву в Армению. Статья, по которой его обвиняют, предусматривает до семи лет лишения свободы.

Впрочем, официально информация об уголовном деле не подтверждена. Кроме того, источники сообщают, что Конашенок уже извинился за свои слова. Соответствующее видео якобы сняли сотрудники МВД.

Он заявил: "Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержка терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм, совершено ужасное преступление".

Свой профиль в Facebook Конашенок закрыл. Однако по сети гуляют скриншоты с его сообщениями. Одно из них, как мы уже заметили, гласит: "Почему Крокус, а не Кремль? Перепутали?"

В другом говорится: "Пикник" – ужасная группа, но все же мелковато, вот сборный концерт Брат-2. (По всей любви к А.О.Б.) А вот на концертах западных звезд, даже "в симфоническом исполнении" ничего подобного не происходит".

Также пропагандисты пишут, что жена художника – генеральный директор проекта "Новая Голландия" Роксана Шатуновская. Вернее, теперь уже бывший директор. Женщина якобы уволилась со своей должности, которую занимала более 13 лет, после публикаций мужа.

Напомним, российские пропагандисты тем временем пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", а версию с якобы причастностью Украины к событиям подхватили также официальные лица РФ и силовые структуры. Российский диктатор Владимир Путин не удержался от рассказов об "украинском следе" во время своего обращения спустя почти сутки после стрельбы.

А известный российский клоун и заядлый Z-патриот Юрий Куклачев выдал болезненную тираду по отношению к "виновным" в теракте. Кремлевский шут призвал государство-террориста "дать мощный отпор", то есть бомбить Европу и США.

Ранее OBOZ.UA писал, что бойфренд украинской певицы-предательницы Ани Лорак, которая цинично молчит о войне на родине и ужасных преступлениях оккупантов, отреагировал на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", вспомнив Украину. Исаак Вижраку заявил, что "в нашем мире столько ненависти и нетерпимости" и что он якобы "сочувствует" Украине и, конечно же, России, а также другим странам, которых "коснулось насилие". Подробности – в материале.

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