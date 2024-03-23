Все для детей. Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбрала именно пятницу для оглашения страшного диагноза.

Британская герцогиня Кейт Миддлтон с начала января этого года не выходила в свет, избегала разговоров с фанатами и не посещала публичные мероприятия, но в эту пятницу все изменилось. Принцесса записала видео, где призналась, что у нее обнаружили рак, поэтому сейчас все силы герцогов направлены на реабилитацию будущей королевы.

Об онкологии они узнали гораздо раньше, но рассказать об этом решились только 22 марта, и такое решение могли принять не просто так. Как считают в Daily Mail, четко просчитанный тайминг должен уберечь детей супругов – Джорджа, Шарлотту и Луи – от лишнего внимания публики.

Именно в эту пятницу школьники отправились на Пасхальные каникулы, которые продлятся до 17 апреля. До этого дети герцогов учились в школе со сверстниками, которые могли бы спрашивать у них о болезни Кейт Миддлтон.

Чтобы дети не испытывали стресса и не столкнулись с обсуждением своей семьи, герцоги могли отложить объявление о раке Кейт Миддлтон до конца четверти. Вероятно, они ожидают, что через три недели волна обсуждений затихнет.

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы появилось видео, где будущая королева объяснила, что была вынуждена взять паузу в своих обязанностях не только из-за операции на брюшной полости, но и из-за химиотерапии.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие неравнодушные выразили слова поддержки Кейт Миддлтон.

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