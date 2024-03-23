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Все для детей. Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбрала именно пятницу для оглашения страшного диагноза.

Катерина Малай
Люди
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Все для детей. Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбрала именно пятницу для оглашения страшного диагноза.

Британская герцогиня Кейт Миддлтон с начала января этого года не выходила в свет, избегала разговоров с фанатами и не посещала публичные мероприятия, но в эту пятницу все изменилось. Принцесса записала видео, где призналась, что у нее обнаружили рак, поэтому сейчас все силы герцогов направлены на реабилитацию будущей королевы.

Об онкологии они узнали гораздо раньше, но рассказать об этом решились только 22 марта, и такое решение могли принять не просто так. Как считают в Daily Mail, четко просчитанный тайминг должен уберечь детей супругов – Джорджа, Шарлотту и Луи – от лишнего внимания публики.

Именно в эту пятницу школьники отправились на Пасхальные каникулы, которые продлятся до 17 апреля. До этого дети герцогов учились в школе со сверстниками, которые могли бы спрашивать у них о болезни Кейт Миддлтон.

Все для детей. Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбрала именно пятницу для оглашения страшного диагноза.

Чтобы дети не испытывали стресса и не столкнулись с обсуждением своей семьи, герцоги могли отложить объявление о раке Кейт Миддлтон до конца четверти. Вероятно, они ожидают, что через три недели волна обсуждений затихнет.

Все для детей. Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбрала именно пятницу для оглашения страшного диагноза.

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы появилось видео, где будущая королева объяснила, что была вынуждена взять паузу в своих обязанностях не только из-за операции на брюшной полости, но и из-за химиотерапии.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган Маркл, брат принцессы, премьер-министр Риши Сунак, Белый дом и другие неравнодушные выразили слова поддержки Кейт Миддлтон.

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