Почему Елизавета и Филипп пересняли свадебные фото: история королевского конфуза

Королева Елизавета и ее супруг принц Филипп были вынуждены прервать свой медовый месяц, чтобы переснять свадебные фото. Дело в том, что на снимках, снятых в день свадьбы, невеста оказалась без букета, тогда как ее подружки были запечатлены с цветами.

Свой букет Елизавета оставила на могиле неизвестного солдата у Вестминстерского аббатства, решив продолжить традицию, начатую ее родителями в день их свадьбы. Об этом пишет журнал Marie Claire.

Свой медовый месяц Елизавета, на тот момент наследная принцесса, и герцог Эдинбургский провели в фамильном замке в Шотландии после свадьбы в ноябре 1947 года.

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Примечательно, что, отправляясь со станции Ватерлоо, Елизавета спрятала свою корги Сьюзен. Так собака составила компанию молодоженам в их свадебном путешествии.

Первую брачную ночь Елизавета и Филипп провели у лорда, дяди принца Филиппу, а затем отправились в резиденцию Биркхолл. Однако до отъезда в Шотландию молодожены прервали свой медовый месяц, чтобы искренне поблагодарить за поздравления и добрые пожелания, полученные от людей со всего мира.

Еще одной причиной, по которой новобрачные задержались в Англии, и была необходимость переснять свадебные фото. Поэтому фотограф королевской свадьбы Стерлинг Генри Наум через несколько дней после торжества вновь прибыл в Тронный зал Букингемского дворца. Он сделал тот самый идеальный снимок, который вошел в историю. Елизавета на нем запечатлена уже с букетом, хотя родственников пары и подружек невесты уже не было.

К следующей громкой королевской свадьбе во дворце готовились уже более основательно. Узнав историю с цветами Елизаветы, леди Диана попросила сделать для нее два одинаковых букета. С одним она отправилась в церковь и возложила к мемориалу, а другой взяла на фотосессию в Букингемском дворце.

Напомним, герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля, не дожив несколько месяцев до своего столетия. Его похоронили 17 апреля в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Как писал OBOZREVATEL, королева Британии Елизавета II вскоре может покинуть Букингемский дворец, чтобы перебраться в Виндзорский замок. Также сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл хотят встретиться с королевой, чтобы познакомить с ней их дочь Лилибет.