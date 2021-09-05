Принц Гарри и Меган Маркл хотят встретиться с Елизаветой II: СМИ назвали причину

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Принц Гарри и Меган Маркл хотят встретиться с Елизаветой II: СМИ назвали причину

После громких скандалов с королевой Великобритании принц Гарри и Меган Маркл планируют увидеться с Елизаветой II ради встречи с правнучкой. Герцоги хотят познакомить их младшую дочь Лилибет с ее прабабушкой.

Так, по словам источника при королевском дворе, Гарри и Меган сейчас в ожидании согласия ее величества на знакомство с правнучкой, говориться в зарубежном издании The Sun. Весь королевских двор был удивлен таким решением супругов.

"Гарри и Меган сделали это предложение, но многие шокированы этим решением. Они могут искренне хотеть увидеть королеву, но это решение впечатляет, учитывая, через что они заставили пройти Елизавету II в этом году", – говорил источник изданию.

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Елизавета II пока не ответила на предложение герцогов Сассекских

Как утверждают инсайдеры, пока что Елизавета II не ответила на предложение герцогов Сассекских. Но несмотря на все скандалы, королева по-прежнему очень любит Гарри и хотела бы увидеть Лилибет и ее старшего брата Арчи.

Напомним, не так давно СМИ сообщали, что королева Великобритании Елизавета II недовольна тем, что принц Гарри и Меган Маркл использовали ее детское прозвище Лилибет, чтобы назвать так свою новорожденную дочь. По словам королевского эксперта Анджелы Левин, монарх считает, что после скандальных заявлений пары в интервью Опре Уинфри – это было неуместно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что наследник престола принц Чарльз публично прокомментировал рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри во время посещения завода BMW в Оксфорде. Он заявил, что такие радостные новости вдохновляют его быть более сознательным и пообещал защищать окружающую среду для будущих поколений.

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