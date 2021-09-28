Победители 'Евровидения' Maneskin приедут в Украину: дата и где купить билеты

Победители "Евровидения 2021", итальянская группа Maneskin приедет в Украину. Коллектив даст концерт весной 2022 года.

Билеты в продаже будут доступны уже с 30 сентября этого года. Об этом стало известно на странице в Instagram Maneskin (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, концерт итальянской группы состоится в Киеве 7 марта 2022 года. Они выступят в киевском клубе Stereoplaza. Выступление пройдет в рамках европейского тура Maneskin – Loud Kids.

Билеты на концерт коллектива можно будет приобрести онлайн на сайте Concert.ua. Пока неизвестно, во сколько обойдется концерт Maneskin, так как продажа начнется 30 сентября в 12:00.

Видео дня

Напомним:

Победителя Евровидения 2021 заподозрили в "кокаиновом" скандале на конкурсе. Солист Дамиано Давид подозрительно склонился над столом и как-будто что-то вдохнул, сделав характерное движение головой.

Что известно о победителе "Евровидение 2021" – итальянской группе Måneskin.

О чем поют Måneskin на Евровидении 2021: текст и перевод песни победителя "Zitti E Buoni".

Коротко о знаменитостях:

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.

В конце того же года вышел первый сингл Måneskin – Chosen и мини-альбом с каверами, исполнявшимися на X Factor. В 2018 году выпустили италоязычный сингл Morirò da re, который стал большим хитом и альбом Il ballo della vita.

С тех пор Måneskin – одна из самых топовых групп в Италии. У самого популярного их клипа на песню Torna a casa около 110 миллионов просмотров на YouTube.

Напомним: Maneskin прокомментировали выступление украинской группы Go_A. Так, по словам артистов, они считают выступление представителей Украины лучшим на конкурсе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Maneskin поделилась с поклонниками видео, в котором показала, как зажигает под песню украинской Go_A "Шум". Знаменитости станцевали под трек на гастролях в Москве.