Победители 'Евровидения' Maneskin зажгли в Москве под хит украинской Go_A. Видео

Победители "Евровидения 2021", итальянская группа Maneskin поделилась с поклонниками видео, в котором показала, как зажигает под песню украинской Go_A "Шум". Знаменитости станцевали под трек на гастролях в Москве.

Соответствующий ролик коллектив опубликовал на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Перед этим Maneskin дали концерт в Москве, а затем решили зажечь в автобусе под хит украинской группы.

В кадре видно, как один из участников итальянской группы зажигательно танцует в транспорте под песню Go_A "Шум". Остальные музыканты также с удовольствием слушали трек и улыбались.

Видео дня

"Прошлой ночью", – коротко подписал ролик коллектив, и отметил местоположение Москва, Россия.

Коротко о знаменитостях:

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.

В конце того же года вышел первый сингл Måneskin – Chosen и мини-альбом с каверами, исполнявшимися на X Factor. В 2018 году выпустили италоязычный сингл Morirò da re, который стал большим хитом и альбом Il ballo della vita.

С тех пор Måneskin – одна из самых топовых групп в Италии. У самого популярного их клипа на песню Torna a casa около 110 миллионов просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Maneskin прокомментировали выступление украинской группы Go_A. Так, по словам артистов, они считают выступление представителей Украины лучшим на конкурсе.