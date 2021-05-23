Победители Евровидения 2021 назвали выступление Go_A лучшим на конкурсе

Победители Евровидение 2021 группа Maneskin, которая представляла Италию с песней "Zitti E Buoni", прокомментировали выступление украинской группы Go_A. Так, по словам артистов, они считают выступление представителей Украины лучшим на конкурсе.

Об этом музыканты рассказали во время итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о своем фаворите после выступления на конкурсе.

"Украина. Невероятно", – ответил солист Давид Дамиано.

Кроме того, итальянская группа призналась, какие факты они знают об Украине. Так, артисты рассказали, что ориентируются по Украине и знают столицу Киев. Кроме того, они также отметили украинского футболиста Руслана Малиновского, говорится в репортаже 24 канала.

Стоит отметить, что представители Италии получили от зрителей на Евровидении 2021 наибольшее количество баллов – 318. Жюри 39 стран в конкурса в общем дало итальянцам 206 баллов.

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