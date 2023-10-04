Победитель шоу 'Голос країни' и 'Голос. Діти' Роман Сасанчин ответил, почему не пойдет на фронт добровольцем

Победителю проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" Роману Сасанчину нередко приходится отвечать на вопросы, почему он до сих пор не на фронте. Певец уверяет, что бегать от военкомата и повестки не собирается, однако и добровольцем идти воевать не хочет.

Своими мнениями по этому поводу исполнитель и молодой папа поделился в эфире "Сніданку з 1+1". Он отметил, что пойдет защищать Родину от оккупантов "с гордостью и честью", но только в том случае, если будет подлежать призыву.

"Я сейчас на улице, езжу в магазины. Я нигде не прячусь. Если дойдет очередь до меня, я никогда этого не боялся и не боюсь. Я с гордостью и честью пойду, если это потребуется", – заверил Сасанчин.

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А сейчас певец, как заметил он сам, отстаивает культурный фронт и помогает приближать победу Украины донатами и сбором средств на благотворительных концертах. Он считает, что больше пользы может принести в тылу, а не в зоне боевых действий.

"Сейчас я пытаюсь сделать то, от чего будет больше пользы", – добавил вокалист.

Ранее мы рассказывали, какой путь прошел Роман Сасанчин на проекте и как сложилась его судьба после победы. Он стал отцом в 19 лет, а его жену хейтили в сети. Детальнее – в нашем материале.

Также OBOZREVATEL писал, как сложилась судьба победителя первого сезона шоу "Голос країни" Ивана Ганзера из села Калиново Харьковской области. Он покорил всех четырех членов жюри исполнением композиции "А ми удвох", поэтому они нажали заветные кнопки и развернулись к парню. Только после этого звездные тренеры увидели, что вокалист – слабовидящий.

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