Как сейчас живет победитель 'Голосу країни' Роман Сасанчин, ставший отцом в 19 лет, и почему его жену хейтят в сети

Роман Сасанчин – 21-летний исполнитель из села Садки Тернопольской области. Он стал известен по всей Украине еще в 2012 году, когда маленьким мальчиком пришел на слепые прослушивания первого сезона проекта "Голос. Діти" (1+1). Тогда ни один из тренеров не повернулся к юному вокалисту, однако Роман этого не понял и решил, что прошел в следующий этап. Тысячи зрителей до слез были растроганы историей участника. Однако Роман набрался смелости и пришел на шоу еще раз в 2015-м.

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Слепые прослушивания во втором сезоне вокального проекта закончились для Сасанчина триумфом – он сумел развернуть к себе сразу три тренерских кресла, а преодолев последующие этапы в команде Тины Кароль, одержал главную победу. Но на этом путь музыканта на шоу не закончился. OBOZREVATEL решил вспомнить историю триумфатора и рассказать, как сложилась его судьба.

В 2020 году Роман вернулся на проект, только уже в его взрослую версию "Голос країни". Тренером он вновь выбрал Тину Кароль и уже второй раз под ее попечительством сумел стать победителем. Телеканал подарил Сасанчину квартиру в Киеве. И это было как никогда кстати, ведь уже через год он стал молодым отцом.

Роман и его жена Иванна познакомились в 2020 году в компании друзей, а через несколько месяцев стали жить вместе. В 2021-м один из самых молодых победителей в истории вокального шоу сделал любимой предложением. В начале декабря они поженились. А 30 декабря того же года у 19-летнего певца и его избранницы, которая старше его на четыре года, родилась дочь.

Девочку назвали Элизабет. Молодые родители не боятся показывать фотографии с ребенком в соцсетях. Они часто демонстрируют снимки с совместных прогулок, поездок, праздников и прочее.

И пока поклонники радовались умилительным фото девочки, между ее родителями начали происходить непонятные вещи. Так, весной 2022 года Иванна заговорила о расставании с мужем. Девушка заверила, что их с вокалистом семья не выдержала испытаний войной, а потому она собирается подавать на развод.

На тот момент Иванна с дочкой перебралась в Польшу, а Роман оставался в Тернопольской области.

"Мы больше не семья! Все началось больше месяца назад. Грустно, но верю – со временем переболит", – сделала девушка заявление в Instagram, где у нее на фоне популярности мужа также собрались немаленькая аудитория.

Обеспокоенные интернет-пользователи попытались выяснить, почему супруги решили развестись, не прожив в браке и пяти месяцев. Однако отвечать на эти вопросы не пришлось, поскольку Роман и Иванна, по всей видимости, разрешили все свои проблемы и передумали расставаться.

Более того, в январе 2023-го пара обвенчалась, узаконив свои отношения еще и перед Богом.

Правда, в сети на всю эту историю отреагировали неоднозначно. Многие пришли к выводу, что Иванна специально делала подобные заявления, дабы привлечь к себе внимание аудитории и "набить" подписчиков. Блог девушки приносит ей, помимо популярности, еще и прибыль, которая напрямую зависит от количества фолловеров.

Впрочем, это не единственное, за что "прилетало" Иванне в соцсетях. Девушку обвиняли в том, что она "использует" популярность любимого, который младше ее на четыре года, а также держится его якобы в "корыстных целях". Сама же Иванна все обвинения отрицает и доказывает, что деньги и слава Сасанчина ей не нужны.

Не так давно девушку обвинили в том, что она увеличила губы, нарастила волосы и сделала тату за средства, которые музыкант получил от продажи выигранной на шоу "Голос країни" квартиры. Девушка не стала терпеть распространение подобных слухов и прокомментировала: "Он ее, во-первых, еще не продал. Во-вторых, волосы мне обошлось бесплатно, тем более они ненатуральные, за губы я также заплатила только половину, за материал. Более того, они не очень дорогие. Мастер взял 2300, тогда как другие салоны берут 5000 и более. Поэтому не транжирю я его деньги. Я также зарабатываю и имею свой заработок. Не надо делать из меня с*ку".

Сейчас Сасанчин с женой и дочкой проживают в Киеве. Они регулярно публикуют счастливые семейные фото. Роман выступает на благотворительных мероприятиях и всячески помогает приближать победу Украины в полномасштабной войне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сложилась судьба победителя первого сезона шоу "Голос країни" Ивана Ганзеры из села Калиново Харьковской области. Он покорил всех четырех членов жюри исполнением композиции "А ми удвох", поэтому они безоговорочно нажали на заветные кнопки и развернулись к парню. Только после этого звездные тренеры увидели, что вокалист – слабовидящий. Как живет и чем занимается музыкант сейчас – читайте в нашем материале.

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