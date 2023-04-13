Пережил тяжелую потерю и воспитывает дочь: как сложилась судьба победителя 'Голоса страны' Ивана Ганзеры

В 2011 году украинские зрители впервые увидели на своих экранах популярный во всем мире проект "Голос страны". Победителем первого сезона украинской адаптации стал 23-летний Иван Ганзера из села Калиново Харьковской области. Он покорил всех четырех членов жюри исполнением композиции "А ми удвох", поэтому они безоговорочно нажали на заветные кнопки и развернулись к парню. Только после этого звездные тренеры увидели, что вокалист – слабовидящий.

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Серьезные проблемы со зрением вследствие родовой травмы не помешали Ивану преодолеть все этапы шоу, а в финальном прямом эфире одержать победу. Прошло 12 лет, а музыкант продолжает петь. У него есть любящая супруга и маленькая дочь, однако не обошлось и без горьких потерь. OBOZREVATEL решил рассказать, как сложилась жизнь триумфатора первого сезона самого вокального проекта страны.

Со своей будущей избранницей Иван познакомился именно благодаря шоу и этот "приз" он считает главным на "Голосе страны". Ольга приехала на один из прямых эфиров, чтобы лично поддержать своего фаворита. После съемок подошла к Ганзере с просьбой сфотографироваться, но тот отказал, чем очень огорчил девушку. Это заметил папа вокалиста и призвал сына сделать снимок с фанаткой. Они разобщались и решили продолжить знакомство в онлайне.

Переписка затянулась на полгода, но в конце концов Иван решился позвать девушку на свидание. Пара начала встречаться, а вскоре они съехались. При этом мама артиста была против их союза. Она искала для сына более "спокойную" кандидатуру, а Ольга оказалась, как рассказывал сам исполнитель, "с огоньком".

Впрочем, Ольге удалось стать настоящей опорой для любимого. Она взяла на себя не только все домашние обязанности, но и начала работать менеджером звездного мужа, помогая ему в организации концертов, записи песен и прочих творческих делах. А еще супруга осчастливила артиста красавицей-дочкой, которой уже 9 лет. Малышку назвали Софией в честь Софии Ротару и она стала еще одним главным достижением Ганзеры.

Как можно понять по соцсетям вокалиста, раньше семья вместе много путешествовала. Они купили квартиру в городе Коростень, что на Житомирщине, а Иван продолжал заниматься музыкой.

После 2014 года он особое внимание уделил выступлениям перед военными в зоне АТО. Часто туда ездил, чтобы поддержать боевой дух бойцов душевными украинскими песнями.

Однако именно в тот момент в поддержке нуждался и сам Иван, ведь в его семье случилось горе – умерла мама. У женщины диагностировали тяжелую форму рака. Именно она больше всех верила в талант и успех сына-певца: вкладывала в его развитие деньги, которых всегда так не хватало, поддерживала морально и не давала опустить руки.

Когда стало известно о недуге родного человека, победитель "Голоса страны" с отцом решили продать автомобиль и дом, а все деньги отдали на лечение. Усилия врачей не принесли результатов и женщина скончалась.

Музыка стала спасением для Ивана, как и регулярные выступления перед военными. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе музыкант выпускает трек с красноречивым названием "Путину хана".

После полномасштабного вторжения эта песня обрела новую волну популярности, а Ганзера еще активнее начал выступать перед военными, медиками, ранеными бойцами, детьми и всеми украинцами, которые нуждаются в поддержке творчеством.

Иван дает много концертов и верит, что победа не за горами. За время полномасштабной войны он многое успел пережить. Находясь в Житомирской области, он с семьей несколько раз чуть не оказался в шаге от гибели.

"У нас были постоянные прилеты. Первый произошел 27 февраля, когда над нашим домом самолет выпустил ракету и она попала в продовольственные склады, которые когда-то давно были танковыми боксами. И это в 300 метрах от моего дома. Мы сидели в подвале, и я на тот момент думал, что уже все… Была очень сильная взрывная волна. Когда слышишь, как самолет летит где-то вдали, а потом вдруг он спускается на тебя, то такое ощущение, что сейчас он залетит в подвал и все разнесет. Это ужасно. А затем в марте был еще один прилет. У нас в Коростене есть историческое место, называется "Скала". Это еще при Сталине строилось убежище. Люди прятались там во время тревоги, а россияне сбросили туда бомбу прямо на людей. И это еще ближе к моему дому. Там такая воронка, что если бы я туда упал, то не вылез бы", – рассказывал Ганзера в интервью "Апострофу".

Кроме того, на границе с Россией в Харьковской области живет родная сестра музыканта. Населенный пункт оккупировали в первый же день вторжения, поэтому женщина не сумела выехать. Во время оккупации она с мужем оказалась в плену, а спастись им удалось только в конце июля прошлого года.

"Они много пережили. Голод. Обстрелы, и даже избиения. Но сейчас все позади, и они уже в безопасном месте. Скорее всего им некуда будет вернуться после нашей победы. Надеюсь, что Европа встретит их добрыми людьми на пути. Как сказала сестра, после пережитого она теперь понимает что жила неправильно: "Работали, строили. И теперь ничего нет. А жизнь уже прошла. Так и не успела пожить для себя. Не жалею ни о чем. Главное, мы выжили. Ты не представляешь, как хотелось жить", – рассказывал артист поклонникам у себя в Instagram.

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