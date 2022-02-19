Пляж с нудистами, побег из окна и другие экстремальные проделки принцессы Дианы

Сыновья принцессы Дианы, герцоги Сассекские Уильям и Гарри, в интервью тепло вспоминают о своей маме так: "Она была абсолютным ребенком". Действительно, леди Ди, несмотря на то, что претендовала на место королевы, часто любила рисковать. Например, однажды она прогуливалась по минному полю в Анголе, в обмундировании, которое точно не защитило бы.

А таких опасных и причудливых ситуаций в жизни принцессы было немало. Подробнее о некоторых из них читайте в материале OBOZREVATEL.

Леди Ди в "экономе"

Вся семья монархов была против странной идеи Дианы. Она хотела полететь эконом-классом: "Я не хочу к себе особого отношения и суеты. Хочу быть как все!". Тогда телохранитель по имени Кен сказал леди Ди, что она – далеко не все. Но это не то, что хотела бы услышать принцесса Уэльская. Мужчина попытался уговорить ее хотя бы приехать раньше времени, чтобы избежать очередей. Но ее высочество потратила все утро на визит к парикмахеру, поэтому прибыла на место в час-пик.

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Дальше довольная Диана в джинсах, футболке и блейзере встала в очередь на регистрацию в аэропорту Гатвик. Она была уверена в том, что ее никто не узнает. Вскоре представительницу королевской семьи заметили 20 шумных девушек, летевших на остров Ибиса. Сначала они растерялись, потом начали внимательно рассматривать принцессу. Терпения Дианы хватило на одну или две минуты. Дальше она посмотрела на своего телохранителя.

Кен в одном из интервью сказал об этом случае так: "В ее взгляде читалось: я же принцесса, отведи меня отсюда!". Ее повели к VIP-сектору, подальше от поклонниц.

Конечно, леди Ди не смогла бы улететь "как все". Поэтому о ее желании телохранитель заранее сообщил работникам аэропорта. Решил дать знаменитости возможность ненадолго ощутить свободу.

Венецианская ночь

За несколько дней до Нового года леди Ди часто просматривала брошюры с путевками. Все для того чтобы найти повод, как не появляться на традиционном рождественском приеме в Сандригемском дворце. Ей во время этих королевских собраний было не очень комфортно. Телохранитель Кен комментирует это так: "В эти моменты Диана чувствовала себя простым человеком, который может с легкостью собрать вещи и уехать куда угодно. И без мужа Чарльза".

В августе 1990 года принцессе Уэльской удалось отправиться с мамой и телохранителем в Верону (Италия). Все они прогуливались по площади, где выступал итальянский оперный певец Лучано Паваротти с реквиемом Верди. Тогда на улице начался ливень, от которого не смог спасти и зонтик. Даже это не отвлекало Диану от музыки: она неподвижно стояла и наслаждалась атмосферой.

Со временем певец заметил в толпе леди Ди и после выступления пригласил ее с мамой и телохранителем в гримерку. Там Лучано флиртовал с принцессой: она даже на время смотрела на него влюбленными глазами. Дальше Диана предложила всем прогуляться по ночной Венеции. Она захватила с собой вино Pinot Grigio, которое периодически выпивала, когда со своими близкими и новым другом плыла вниз по Гранд-каналу. Утром принцесса была дома, во дворце.

Принцесса и нудисты

В мае 1992 года леди Ди попросила своего телохранителя Кена дать ей возможность побыть наедине со своими мыслями на каком-нибудь пляже. Его шокировала подобная идея принцессы. В конце концов мужчина отвез ее на один из английских островов. Там на пляже не было ни души. Только пара птиц около воды. Кен дал Диане рацию и карту, где заранее обозначил место, куда нужно идти и где он ее встретит: "Это было странное ощущение – смотреть, как жена будущего короля идет гулять сама, без охраны".

Леди Ди ходила по берегу 40 минут. Вдруг Кен услышал в рации ее радостные крики: "Это я! Слышишь меня? Это шикарно. Я просто не могу в это поверить! Ты должен был мне сказать, что здесь отдыхают нудисты!". Тогда телохранитель и подумать не мог, что в прохладный весенний день на пляже будут релаксировать люди, любящие загорать обнаженными. Он встретил Диану и вернулся с ней домой.

Бегство через окно

В марте 1993 года леди Ди вместе с сыновьями уехала в Австрию на отдых. Они решили провести время на горнолыжном курорте. В один из дней стало известно, что принцесса не ночевала в элитном отеле Arlberg. Она вернулась в 6 утра, сказала консьержу "доброе утро" и поднялась по лестнице к номеру. Телохранителя Кена удивило, как ей удалось незаметно пройти на улицу. Да еще и при том, что на ночь дверь была заперта, а ключи все время находились у дежурного.

Со временем он выяснил, что Диана покинула стены отеля, воспользовавшись окном ее номера на втором этаже. Она прокомментировала свой поступок так: "Кен, мне нужен был воздух. Я соскочила из окна, но там был мягкий сугроб. Я знала, что все будет хорошо. На вопрос, где же она была всю ночь, леди Ди сказала только: "Я осознаю свои действия". Телохранитель считает, что данное бегство – очередная демонстрация принцессы своей независимости и неповиновения.

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