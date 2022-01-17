Принцесса Диана с принцем Чарльзом и другие королевские браки с печальным концом

Далеко не все королевские браки проходят испытание временем. Каким бы ни был титул у супругов: короли и королевы, принцы и принцессы, герцоги и герцогини… Это не спасает их от проблем, которые возникают в обычных семьях. Например, внезапное изменение жизненных приоритетов, холод в отношениях, измены или чрезмерное вмешательство со стороны родственников.

Читайте в материале OBOZREVATEL, какие королевские пары распались и что стало причиной разрыва. Их истории не походили на слова из сказок "они жили долго и счастливо".

Принцесса Анна и Марк Филлипс

Принцесса Анна – дочь королевы Елизаветы II. Теперь она – жена Тимоти Лоренса, адъютанта Ее Величества и британского вице-адмирала. Это ее второй брак.

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Первый раз девушка вышла замуж в 1973 году за британского всадника и олимпийского чемпиона Марка Филлипса. Пара развелась в 1992-м. За три года до этого в сумке Анны похитили серию писем с пылкими признаниями в любви от королевского служащего – конюха королевы Тимоти Лоренса. Эту новость быстро подхватили СМИ, что привело к трещине в отношениях с Марком и разводу. Став свободной, Анна сразу узаконила свои отношения с любовником, с которым проживает до сих пор.

Все браки принцессы Монако Каролины закончились плохо

В сентябре 2009 года в масс-медиа "разлетелась" информация о том, что принцесса Монако Каролина, дочь известной актрисы и княгини Грейс Келли, собирается развестись со своим третьим мужем – принцем Ганноверским Эрнстом. Супругов долгое время не видели вместе, что и породило слухи. Со временем пара подтвердила разрыв отношений. Официально они не развелись, но с 2009 года живут по отдельности. Пока неизвестно, что стало причиной расставания.

Первый брак с Филиппом Жюно Каролине пришлось расторгнуть, поскольку он был "парижским плейбоем" – имел многочисленные романы. Второе замужество принцессы закончилось трагически. Муж Стефано Казираги погиб у побережья Монте-Карло: его парусное судно наткнулось на рифы, поэтому никому на экипаже не удалось выжить.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

Сестра королевы Елизаветы II, принцесса Великобритании Маргарет, была в браке со светским фотографом Энтони Армстронгом-Джонсом с 1960 по 1978 год. Ее муж после женитьбы получил титул графа Сноудонского и виконта Линли. У супругов родилось двое детей – сын Дэвид и дочь Сара.

Пара развелась из-за того, что у каждого из них были любовники. Один из романов Энтони был с Камиллой Фрай, женой лучшего друга. Она родила от графа дочь Полли. Принцесса тоже неоднократно попадала в скандалы из-за своих отношений с другими мужчинами. Маргарет встречалась с пианистом ночного клуба и с другом лорда Сноудена.

Питер Филлипс и Отем Филлипс

Питер Филлипс – член британской королевской семьи, единственный сын принцессы Анны и ее мужа Марка Филлипса, внук королевы Елизаветы II. В 2021 году он развелся с Отемом Филлипсом, с которой был в браке в течение 12 лет. Сейчас пара продолжает воспитывать своих детей Саванну и Айлу. Официальная причина развода неизвестна. Инициатором разрыва отношений стала Отем.

Принц Чарльз и принцесса Диана

В 1981 году старший сын королевы Великобритании Елизаветы II взял в жены Диану Спенсер. Его избранница быстро стала одной из самых обсуждаемых королевских особ. Она активно общалась со знаменитостями и занималась благотворительными проектами. У супругов родились двое сыновей – Уильям и Гарри. В 1996 году пара развелась.

Диана в своих интервью неоднократно говорила о неверности мужа. Однажды она иронически сказала: "Нас было трое в этом браке, так что нам стало тесно". Кроме того, в СМИ ходили слухи о романах леди Ди. В 1994 году Чарльз подтвердил, что он, будучи женатым, возобновил роман с давней знакомой Камиллой Паркер-Боулз. В 1997 году леди Ди вместе с новым избранником Доди Аль-Файедом погибла в автокатастрофе. А в 2005 году Чарльз узаконил свои отношения с Камиллой.

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