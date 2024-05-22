'Плачешь в гостиничном номере'. Звезда 'Бешеной свадьбы' назвала регионы Украины, где самые гордые и прихотливые зрители

Популярная украинская актриса Вера Кобзарь, много гастролирующая Украиной с антрепризными представлениями, говорит, что в каждом городе зритель по-разному принимает актеров. Артистка выходит на сцену в компании коллег – Екатерины Варченко, Ксении Вертинской, Наталии Васько, Анны Кошмал, Дарьи Петрожицкой.

В интервью OBOZ.UA артистка рассказала, почему театр особенно актуален в такой трудный период для Украины, а также призналась, показ каких представлений проходит непросто.

"Запад Украины – это гонористый зритель, восток и Одесса – требовательный, – рассказывает Вера. – Но я не могу назвать хотя бы один город, где бы принимали плохо. Зрители дарят цветы, пишут щемящие послания. Спасибо, что мы доехали до них, особенно на востоке страны. Фотографируются вместе и говорят: "Сейчас вышлю мужчине, он на фронте, пусть порадуется за нас".

"Однажды ко мне подошел военный, отказавшийся фотографироваться, – продолжает артистка. – сказал, что поддерживает исключительно живое общение. Говорил таким хриплым-хриплым голосом, потому что, как выяснилось в разговоре, имел контузии, пережил клиническую смерть. Сказал, что мы должны работать дальше, выходить на сцену, чтобы зрители хотя бы на несколько часов испытали радость и забыли об обстоятельствах войны. Наши спектакли действительно очень любят – график распланирован уже к 2026 году".

Вера Кобзарь признается, что иногда спектакли проходят очень непросто: "Воздушные тревоги прерывают просмотр, мы все останавливаем, бежим в укрытие, возвращаемся. Страшно ночью в Днепре, Харькове, Запорожье. Лежишь в гостиничном номере, плачешь, молишься, чтобы Бог дал тебе возможность целой вернуться домой, к детям".

Полное интервью с актрисой Верой Кобзарь читайте на OBOZ.UA здесь.

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