Развод, смерть матери и карьера в боксе. Интервью с телеведущей Каролиной Ашион

Журналистка и телеведущая Каролина Ашион во время полномасштабной войны нашла временное убежище в Германии, работала там на общенациональном телеканале, но зимой прошлого года вернулась в Украину.

В интервью OBOZ.UA тележурналистка откровенно рассказала о своей жизни за границей и призналась, чем занимается по возвращении домой.

Каролина говорит, что в Германии оказалась не из-за войны: "Полномасштабное вторжение стало окончательной каплей. После которой я решила, что уже просто не выдерживаю. Сначала потеряла лучшую подругу – свою куму, через два месяца похоронила маму. Развелась с мужем. Буквально на следующий день, когда простилась с мамой. А потом, собственно, началась война. И с этим всем, честно говоря, я просто не справилась. Находилась в такой депрессии, что даже не могла работать".

"Я знала, что эта война обязательно начнется, – продолжает телеведущая. – Мои коллеги это подтвердят: говорила, что именно так будет. Не потому, что я какая-то провидица. Просто работа телеведущей по три часа в день в прямом эфире сказывается. Я в этом "пузырьке" была долгое время. И когда все время находишься в такой повестке дня, много читаешь, интересуешься, наблюдаешь, то все, что произошло, очевидно".

"Когда подруга попросила отвезти ее детей за границу, я ухватилась за это, – вспоминает свой отъезд телеведущая. – Честно говоря, я в то время не жила, а будто существовала. И когда она обратилась ко мне за помощью, не колеблясь, ответила согласием. Но вообще раньше у меня был план поехать к папе в Нигерию. Думала, побуду немного у него, как-то соберусь. Потому что здесь, в Украине, у меня никого из родственников уже не было. Ни брата, сестры, бабушек, теток – никого. Но я не успела получить визу, потому что все посольства уже были закрыты и не оказывали визовых услуг. Так я очутилась в Германии. А там живет мой очень классный друг, с которым дружим уже больше 20 лет".

"И так все закрутилось, что через пять дней у меня уже появилась работа, причем в самой мощной медийной группе Европы", – продолжает Каролина. Она стала журналисткой по каналу RTL News. Украинка вела ежедневную программу Ukraine Update: "Телекомпания искала журналиста, который мог бы делать программу для украинских беженцев, которых приехали миллионы. Кроме того, новости об Украине в то время – это было очень актуально, внимание всего мира было приковано к нам. Я прошла кастинг. В программе освещала ход войны, а также повседневная жизнь украинских беженцев в Германии. Даже в командировку ездила с немецкой командой в Украину в конце августа 2022 года".

В Киеве у Каролины произошел конфликт с коллегами: "Они очень хотели, чтобы я нашла людей, которые бы сказали, что Украина уже очень устала от войны и готова к тому, чтобы руководство страны садилось за стол переговоров с РФ. Я сказала, что мы таких украинцев не найдем – это просто невозможно. Но это никого не волновало".

"Во время съемки сюжета один из политических экспертов в интервью очень четко объяснил, по каким причинам это невозможно, – говорит Каролина. – В итоге я записала в финальной подводке к сюжету, что, несмотря на яростное давление, которое оказывает Россия, Украина не собирается идти на договоренности. И если даже будут какие-нибудь переговоры, то только на наших условиях. Это, конечно, немецкую команду не устроило. Продюсер потребовал от меня, чтобы записала вариант, который они оговаривали в начале. Я отказалась, началась ссора". Ашион говорит, что продюсер бросился звонить по телефону руководству, назвав ее в разговоре "неуправляемой".

"Потом было еще несколько месяцев работы, – продолжает Каролина. – А впоследствии, когда мой контракт закончился, его не продлили – немцам больше не нужна была программа на украинском, потому что стремились как можно быстрее интегрировать переселенцев из Украины в свою среду. На английском им не подходило, а немецкий я не знаю. И чтобы нормально "звучать", необходимо было учиться языку лет пять. Я бы столько не выдержала там. К слову, первая фраза, которую я выучила по-немецки "Это не мой мир". У каждой страны есть своя душа, сердце и энергия, и Германия – это не мое по всем трем пунктам.

Вспоминая о планах пожить какое-то время у отца, Каролина говорит: "Нигерия – огромная страна. Одна из самых развитых в Африке. Но это тоже совсем другой мир и образ жизни". От второго брака папы, у телеведущей есть братья и сестра, которые сейчас живут в Канаде.

Одна из ближайших подруг, телеведущая Василиса Фролова – тоже далеко. Еще до полномасштабного вторжения журналистка уехала с сыном Родионом и его отцом, продюсером Дмитрием Котеленцем, в ОАЭ. Семья осталась там, когда началась война.

"Мы общаемся, – говорит Каролина. – Она живет в Дубае, а это очень специфическая страна. Там никак нельзя вообще идентифицировать, что ты из Украины. Никаких протестов, митингов – ничего такого быть не может. Она там имела интересную работу – была амбасадором одного украинского заведения. Однако недавно он закрылся, но у Васи сейчас на старте другая история. Василиса в движении, трудится, пытается найти себя. Однако, повторюсь, Объединенные Эмираты – очень сложная страна".

Сама Василиса Фролова свою жизнь в ОАЭ описывала в соцсети так: "Здесь нельзя выходить с флагом. Была огромная выставка, где каждая страна представляла себя, и вот даже туда нельзя было зайти в футболке с флагом Украины. Просто не пускали на входе. Меня очень разрывало от этого несколько месяцев, потому что очень хотела что-то сделать. На балкон даже флаг нельзя вывесить. Ты не можешь повесить на окно хоть что-нибудь с твоей национальной идентификацией. Если это будет штраф, то от 50 тысяч долларов. Здесь с меньшего не начинают. Возможно даже тюрьма. Очень все жестко регулируется. У меня есть маленький бантик, который ношу на коляске сына. Это не запрещается".

"Эта страна живет по своим правилам. Мы не можем однозначно сказать, что ОАЭ поддерживают только Россию или наоборот – только Украину. Они всегда поддерживают нейтралитет в любых вопросах, связанных с войнами. Эти правила касаются всех войн", – объясняла телеведущая. Жизнь в Эмиратах, как признавалась Фролова, требует больших денег: "Здесь только выходишь из дома на улицу – уже минус 100 долларов. Чашка кофе – от 200 гривен. Если раф или матч, то уже 300".

Каролина Ашион уже больше года живет и работает в Киеве.

"У меня было немало разных фрилансерских проектов, – говорит телеведущая. – Последнее увлечение очень неожиданное и совершенно отличается от того, чем занималась всю жизнь. Это ринг-анонсер на боксерских турнирах. Совершенно другой мир, очень огромный, яркий и немного неожиданный для меня. Это был для меня даже какой-то вызов: справлюсь ли? Знаете, как Баффер умеет: "Клиииичко!" (Майкл Баффер – профессиональный конферансье в мире бокса и борцовских матчей. Известный особой манерой представления боксеров. Он растягивает звуки при объявлении имени спортсмена, что делает его манеру ведения боя очень узнаваемым. – Ред.).

"Следующий мой проект – за границей, на Кипре, где буду работать модератором и ведущей церемонии открытия International Fashion Forum, – продолжает Ашион. – Кроме того, начинаю проект на одном из телеканалов, но пока не скажу на каком. Это будет информационное вещание – моя стихия. Правда, для многих я все еще ассоциируюсь с шоу-бизнесом, с теми временами, когда первый музыкальный телеканал М1, на котором я проработала восемь лет, смотрели все. Но это далеко в прошлом".

– Каролина, разрешите личный вопрос. В одном из интервью вы признались, что очень мечтаете о ребенке и даже в телефоне выбрали заставку с маленькой девочкой. Как сейчас?

– И сейчас маленькая девочка у меня на заставке. Ну, слушайте... Со времени того интервью прошло уже два года. Я возвращаюсь к этой теме время от времени, но окончательно пока так и не определилась. Сейчас такое время, столько детей нуждаются в родителях… Я думаю и о таком варианте. Но хочу иметь какую-то определенность, хотя, конечно, это звучит немного бессмысленно: какая стабильность в наше время? В любом случае эту тему не отбрасываю. И знаете: у каждой женщины свое время. Я знаю, что у меня в 50 лет все только начнется.

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