Пирс Морган ушел из знаменитого шоу из-за скандального интервью Меган и Гарри
Британский журналист и телеведущий Пирс Морган уволился из утреннего шоу "Good Morning Britain" на телеканале ITV из-за своих критических высказываний в адрес принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
После выхода скандального интервью Опре мужчина заявил, что герцоги "разгромили все, что строила королева" и подверг сомнению слова Маркл о суициде. В результате в среду, 24 марта, Морган покинул свой офис, опубликовав соответствующее фото на странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, ведущий разместил в сети фото, на котором стоит множество коробок и фигура актрисы Сюзанны Рид.
"До свидания, Good Morning Britain! Думаю, я оставлю картонную фигуру, так как немного жутко забирать ее домой", – подписал кадр Морган.
Отметим, что 9 марта медиарегулятор Ofcom заявил о получении более 41 тыс. жалоб на поведение телеведущего, поэтому ведомство решило проверить, не нарушают ли комментарии Моргана телевещательный кодекс Великобритании в части причинения вреда. Через несколько часов телеканал ITV заявил об уходе Моргана.
Пирс Морган – британский журналист и телеведущий, в настоящее время работающий в США. Он является главным редактором First News, национальной газеты для детей, и ведущим телепередачи Piers Morgan Tonight на CNN, которую он начал вести 17 января 2011 года.
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