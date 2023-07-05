Певице Вороновой, которая снимала и распространяла работу ПВО в Киеве, вынесен приговор: что решил суд

Бывшей жене киевского наркодилера Юрия Чернецкого, скандально известной певице и блогерше Инне Вороновой вынесен приговор за то, что она снимала и распространяла в соцсетях видеоматериалы с работой украинской ПВО, чем буквально облегчила работу российским оккупантам. Днепровский районный суд Киева признал исполнительницу виновной.

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Так, суд назначил Вороновой наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год. То есть если в течение этого года киевлянка что-то сделает, то отправится в места лишения свободы досиживать все наказание. Об этом OBOZREVATEL стало известно в эксклюзивном комментарии от пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Воронова, как сообщают источники, полностью признала свою вину и заключила соглашение со следствием.

Напомним, певица из Киева 16 мая зачем-то сняла работу ПВО в столице и выложила видео в сети, указав локацию, с которой снимала, упростив работу российским оккупантам и выдав местонахождение ПВО. Это видео мгновенно разлетелось по российским СМИ и прочим интернет-ресурсам врага.

После этого Служба безопасности Украины посетила квартиру опальной исполнительницы, откуда она снимала работу защитников неба, и вручила ей подозрение. Кроме того, о подозрении сообщили еще трем блогершам. На тот момент сообщалось, что им грозит до восьми лет тюремного заключения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Воронова после разговора с СБУ вернулась в соцсети. Она удалила свое видео с извинениями и опубликовала отрезок "патриотического" трека.

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