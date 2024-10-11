Певица Луна цинично оправдала побег мужа в Испанию и российский альбом: надо спасать себя, а не делать репосты взрывов

Певица Кристина Герасимова, более известная аудитории под сценическим псевдонимом Луна, цинично оправдала побег своего мужа, композитора Александра Волощука в испанский город Барселона и выпуск альбома с русскоязычными песнями. Певица отметила, что покинула Украину, потому что устала от постоянного стресса, который испытывала из-за взрывов и "неспособности быть собой".

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Об этом исполнительница заговорила в интервью независимому медиа "Медуза". Она отметила, что переезд был необходим не только для ее семьи, но и для музыки.

"Русский мир" принес в наш дом ужас – сегодня (на момент разговора) это Львов, вчера была Полтава, где погибли 50 человек. Но я себе поняла, что хватает людей, которые делают репост каждого взрыва и говорят о том, что Россия – это страна-террорист. Моя задача – транслировать положительные вибрации, давать терапевтический эффект. Поэтому мне нужно спасать себя из таких обстоятельств, чтобы продолжать светить. У меня другая миссия – я для того, чтобы проецировать добро", – высказала свою позицию певица.

По словам Луны, она слишком долго жила "под диктовку внешних обстоятельств", поэтому решила переехать с мужем в Испанию, чтобы ощутить покой. Кристина Герасимова объяснила, что ей гораздо важнее приносить пользу своей музыкой, а не быть "идеальной гражданкой". Похоже, такой позиции придерживается и ее избранник, сбежавший из родной Украины.

"Проблем с выездом не было. Решил уехать, поскольку естественные социальные процессы в Украине (реакция на агрессию России) парадоксально все больше напоминают структурные установки РФ", – оправдала решение Александра Волощука исполнительница.

После выхода русскоязычного альбома "Мечты", артистка столкнулась с волной хейта от украинцев, осудивших решение Луны. Однако исполнительница отметила, что не собирается ничего доказывать возмущенным слушателям, поскольку ее творчество – интеллектуальная собственность.

"Да на них подействовали изменения, они не готовы меня понять и услышать. Я не хочу ничего доказать таким людям – я их понимаю, принимаю и отпускаю в собственное плавание", – сказала артистка, – "Мои песни – моя интеллектуальная собственность, которой я очень дорожу и к которой я пришла своим трудом, без меценатов и грантов. И тут мне говорят: нельзя петь песни, которые важны не только тебе, но и всей аудитории. Все понимают – таковы правила. В условиях войны невозможно продвигать культуру и язык страны-агрессора. Приняв это, я решила работать и выступать для аудитории за рубежом, которая принимает меня и мое творчество. Я не готова жертвовать творчеством. Я не связываю свои песни с политикой России или российской агрессией".

Напомним, что в августе певица Луна, которая также является бывшей женой продюсера-изменника Юрия Бардаша, выпустила альбом с русскоязычными песнями. По мнению исполнительницы, таким образом она проявила смелость, однако у украинцев совсем другое мнение. Несмотря на то, что смена языковой риторики вызвала негодование граждан, артистка заявила: она так "чувствует".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что эксдружина опального Юрия Бардаша ЛУНА спела в Киеве русскоязычный трек, который называют гимном ППК "Вагнер".

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