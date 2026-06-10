'Мечтал стать программистом': в Киеве прощаются с 12-летним парнем, которого 5 июня убил водитель Mercedes. Фото и видео

В Киеве прощаются с 12-летним Григорием Глушичем. Парень погиб в результате страшного ДТП в Соломенском районе 5 июня.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная и светлая память.

Что известно

Так, в среду, 10 июня, в Киевской вальдорфской школе "София" началась церемония прощания с 12-летним Григорием Глушичем, который погиб в результате страшного ДТП в Соломенском районе 5 июня.

Провести его в последний путь пришли отец, который приехал с фронта, мать, старшая сестра, родные друзья и одноклассники. После этого церемония прощания продолжится в Михайловском Златоверхом соборе.

Как рассказали рассказывали родители одноклассников Гриши, 5 июня был его последний учебный день.

"Он был добрым ребенком. Был ответственным и достаточно взрослым для своего возраста. Собирался переходить в другой лицей с математическим уклоном", – говорит мама одного из его одноклассников.

"А он мечтал стать программистом. Прямо готовился к вступительному тесту (в физико-математический лицей – Ред.), выполнял все задания", – рассказал одноклассник Гриши Иван.

Смертельная авария

5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Константина Ушинского машина врезалась в подземный переход. Водитель, предварительно, превысил скорость и не справился с управлением. В результате автокатастрофы погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а зарегистрирован в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области. Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована на Херсонщине. Впоследствии стало известно, что правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем автомобиля Mercedes, который 5 июня сбил насмерть четырех человек в Киеве. Из них 18 – в течение 2025 года.

Среди четырех погибших в ДТП в Соломенском районе Киева 5 июня двое были сотрудниками Национальной полиции Украины. Это старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 9 июня, попрощались с воспитательницей детсада Ириной Лазаревой, которая погибла в результате страшного ДТП в Соломенском районе 5 июня. У нее остался сын и родители.

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